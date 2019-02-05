«Вопрос о референдуме не включен в повестку дня» — премьер-министр Франции

Париж, , 07:33 — REGNUM Премьер-министр Франции Эдуард Филипп заявил, что вопрос о проведении референдума после больших дебатов по выходу из кризиса «желтых жилетов» «еще не стоит на повестке дня», сообщает Le Figaro.

«Идут национальны дебаты, вопрос о том, на каких условиях, на каких предложениях мы будем выходить из дебатов, еще не включен в повестку дня», — заверил глава правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Франции Эммануэль Макрон выразил намерение провести референдум 26 мая, в день выборов в Европарламент.

Однако несколько министров, таких как министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан и лидеры правящей партии «Вперед, Республика!», заявили, что было бы «неблагоприятно» проводить референдум в тот же день, что и выборы в Европарламент, которые считаются решающими для будущего Европы.

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