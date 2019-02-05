В Вашингтоне Климкина примет заместитель Помпео

Вашингтон, , 04:58 — REGNUM Встреча в Вашингтоне украинского министра иностранных дел Павла Климкина и заместителя американского госсекретаря Джона Салливана состоится 5 февраля, сообщили в пресс-службе госдепа.

Уточняется, что заместитель госсекретаря примет главу украинского МИД в 10:45 (время местное). Переговоры пройдут в стенах госдепартамента за закрытыми дверями.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 февраля главред ИА «Дербент» Милрад Фатуллаев заявил, что вклад в создание нестабильности вблизи российской территории Киев вносит при поддержке из Вашингтона.

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