Встреча Трампа и Кима приближается, в Пхеньян едет спецпредставитель США

Вашингтон, , 04:45 — REGNUM Визит спецпредставителя Соединенных Штатов по Северной Корее Стивена Бигэна в Пхеньян планируется 6 февраля, сообщили в пресс-службе госдепа.

Уточняется, что в северокорейской столице американец проведет переговоры с «коллегой из КНДР» Ким Хёк Чхолем по поводу готовящейся встречи президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и главы Северной Кореи Ким Чен Ына.

Напомним, 3 февраля Бигэн и спецпредставитель по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ли Ду Хун обсудили в Сеуле ожидаемую встречу Трампа и Кима.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Бигэн продвигает план по использованию в диалоге Вашингтона с Пхеньяном так называемые эскроу-счета.

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