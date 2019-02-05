Порошенко решил отстаивать «свободу мореплавания» в Керченском проливе

Киев, , 04:27 — REGNUM Отстаивать свободу мореплавания собираются украинские власти, заявил президент этой страны Петр Порошенко в эфире телеканала ICTV.

Он заявил, что корабли украинского флота намерены пройти через Керченский пролив, но когда это событие произойдет, он уточнять не стал, отметив лишь, что «идут только добровольцы» и что «корабли точно пойдут».

Среди вероятных добровольцев была упомянута первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко. Кроме того, на борту будут журналисты и эксперты из Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

«Мы будем отстаивать свободу мореплавания», — сказал Порошенко.

Напомним, предыдущее прохождение украинских кораблей через Керченский пролив 25 ноября 2018 г. было проведено так, что вылилось в задержание российскими пограничниками моряков ВМС Украины. Украинцы устроили провокацию, после чего Порошенко объявил в ряде украинских регионов военное положение.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце января бывший замглавы украинского генштаба Игорь Романенко заявил, что власти Украины собираются привлечь к новой провокации в Керченском проливе международные организации.

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