Власти Крыма ожидают делегацию из Британии

Симферополь, , 04:12 — REGNUM Приезд британской делегации в Крым состоится в апреле 2019 года, заявил 5 февраля глава региона Сергей Аксёнов в интервью «Известиям».

Уточняется, что в Крым приедут 15 британцев — политики, эксперты, представители бизнеса. Их визит приурочен к V Ялтинскому международному экономическому форуму.

«Мы ожидаем прибытия около 15 британских политиков, экспертов и бизнесменов, — сказал Аксёнов. — Делегация из этой страны посетит полуостров впервые с 2014 года».

Глава региона уточнил, что британцы приезжали в Крым, однако по отдельности. Теперь же в этот российский регион собирается организованная группа, включающая политиков. Бизнесменов, отметил Аксёнов, Крым интересует с точки зрения налаживания торговли. Но есть, кроме того, интерес к настроениям крымчан.

«Кроме того, на фоне антироссийской истерии и распространения некоторыми СМИ лживой информации о жизни на полуострове всё больше людей хотят собственными глазами посмотреть на происходящее в республике», — сказал Аксёнов.

Напомним, ялтинский форум состоится 17 — 20 апреля 2019 г. Проходит это мероприятие ежегодно.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце минувшего года стало известно, что в Крым на ялтинский форум собирается приехать Марин Ле Пен, лидер французской оппозиционной партии «Национальное объединение».

Читайте ранее в этом сюжете: Марин Ле Пен подтвердила намерение приехать в Крым