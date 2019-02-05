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На кресло президента Украины претендуют уже 30 человек

Политика

По числу претендентов на кресло высочайшего лица нынешние украинские выборы оказались рекордными

Киев, 5 февраля 2019, 02:51 — REGNUM  Число зарегистрированных кандидатов в президенты Украины достигло 30, сообщает украинский ЦИК.

Двое последних — самовыдвиженец Роман Бессмертный, доцент кафедры международных отношений Киевского национального университета культуры и искусств, и представитель партии «Возрождение» Виктор Бондарь.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, украинский ЦИК 4 февраля распространил информацию о завершении приема документов от кандидатов в президенты. Всего поступала 90 обращений по поводу регистрации в качестве кандидатов в президенты.

Напомним, украинцы будут выбирать президента 31 марта 2019 года. По числу претендентов на кресло высочайшего лица в государстве нынешние выборы оказались рекордными: в 2004 года было зарегистрировано 26 кандидатов, теперь их 30.

Читайте ранее в этом сюжете: ЦИК Украины завершил прием документов от кандидатов в президенты

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Парламентские и президентские выборы на Украине — 2019
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