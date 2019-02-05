Самозванца Гуайдо поддержала Исландия

Рейкьявик, , 02:26 — REGNUM Власти Исландии признали лидера венесуэльской оппозиции Хауна Гуайдо временным президентом Венесуэлы, сообщил исландский министр иностранных дел Гудлёйгур Тор Тордарсон в Twitter.

«Исландия поддерживает Гуайдо в качестве временного президента Венесуэлы. Теперь должны быть назначены свободные и честные выборы и должна быть учтена воля народа», — написал Тордарсон.

Напомним, Исландия стала очередной страной, последовавшей за Вашингтоном, который признал за Гуайдо право называть себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на данный момент «легитимность» Гуайдо признают Великобритания, Германия, Франция, Польша и ряд других стран (из ЕС — 19 государств). Примечательно, что в числе признавших Финляндия, Австрия и Чехия.

Отметим, что Киев правомочность «статуса» Гуайдо признать не рискнул.

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