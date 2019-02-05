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В Гагаузии отпраздновали 5 лет референдума о независимости

Политика

Главным награжденным оказался Додон, не имеющий отношения к плебисциту

Кишинёв, 5 февраля 2019, 02:26 — REGNUM  В Гагаузии отметили пятилетие референдума 2014 года, на котором более 97% участников высказались против «евроинтеграции», за курс на вступление в Таможенный союз и за автоматическое провозглашение независимости Гагаузии в случае присоединения Молдавии к Румынии. Как передает ИА REGNUM, на торжественном форуме нынешний башкан Ирина Влад вручала награды «Пять лет гагаузским референдумам» всем причастным к организации референдума.

Главная награда досталась почему-то президенту Молдавии Игорь Додону, не имевшему никакого отношения к организации референдума.

Экс-спикер Народного собрания Гагаузии Дмитрий Константинов, возглавлявший тогда гагаузский парламент, от награды отказался, заявив, что их получают люди, не имеющие отношения к референдуму, а те, кто реально рисковал, «здесь не присутствуют». Константинов добавил, что ущемление прав Гагаузии и урезание ее статуса продолжается и сегодня. После выступления он покинул собрание.

Башкан Ирина Влах заявила, что референдумы 2014 года сплотили жителей автономии и повысили авторитет Гагаузии на международной арене

regnum author Радио REGNUM
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Гагаузско-молдавские отношения
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