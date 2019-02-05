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Пушков: Порошенко не хочет создавать прецедент, признавая Гуайдо

Политика

Ведь подобное может произойти и на Украине

Москва, 5 февраля 2019, 02:14 — REGNUM  Украина не спешит признавать венесуэльского оппозиционера Хуана Гуайдо президентом Венесуэлы, чтобы не создавать прецедент перед грядущими выборами украинского президента, заявил член Совета Федерации Алексей Пушков на своей странице в Twitter.

«Киев не стал подражать США и признавать Гуайдо главой Венесуэлы из страха создать прецедент: с учетом очень вероятных фальсификаций на выборах, это помогло бы признанию извне президентом не Порошенко, если он «победит», а Тимошенко — стоит ей вывести сотни тысяч людей на улицы», — заявил он.

Ранее, 4 февраля, целый ряд европейских государств заявил о признании венесуэльского оппозиционера Хуана Гуайдо переходным президентом Боливарианской Республики. Ранее Гуайдо признали США, Канада и ряд стран Латинской Америки.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 февраля пресс-секретарь МИД Украины заявил о том, что Киев не признает Гуайдо исполняющим обязанности президента Венесуэлы. Украина признала Гуайдо лишь лидером оппозиции и главой Национальной ассамблеи.

Читайте ранее в этом сюжете: Украина не признаёт Гуайдо президентом Венесуэлы

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Политический кризис в Венесуэле
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