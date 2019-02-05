Вторник, 5 Февраля 2019 года
02:13:22 МСК

Молдавия назвала цену сдачи Приднестровья для России

Политика

От отказе от “евроинтеграции” Кишинев и речи быть не может, говорят в Кишиневе

Кишинёв, 5 февраля 2019, 02:07 — REGNUM  Спикер парламента Молдавии Андриан Канду считает, что целой сдачи Россией Приднестровья может быть невступление Молдавии в НАТО, гарантия, что Молдавия не объединится с Румынией и соблюдение прав русскоязычного населения. Об этом Канду заявил в интервью украинскому изданию «Европейская правда».

При этом он подчеркнул, что об отказе от «евроинтеграции» Молдавии не может быть и речи. «В этом вопросе компромиссов быть не может. Это — не та цена реинтеграции Молдовы, о которой может идти речь. Если выяснится, что цена — это отказ от евроинтеграции, то наш ответ будет — нет, мы не готовы платить такую цену», — сказал спикер.

Тем не менее, Канду уверен, что в среднесрочной перспективе приднестровский вопрос будет решен, и Приднестровье вернется в состав Молдовы в статусе широкой автономии — «даже шире той, которая есть у Гагаузии». Он также подчеркнул, что российскую миротворческую миссию необходимо заменить на «международную», а склады российских вооружений — вывезти.

Читайте ранее в этом сюжете: Додон привез Путину «Большой пакет»: «партнерство», нейтралитет, сдача ПМР

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Российско-молдавские отношения и переговоры по Приднестровью
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить