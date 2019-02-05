Молдавия назвала цену сдачи Приднестровья для России

Кишинёв, , 02:07 — REGNUM Спикер парламента Молдавии Андриан Канду считает, что целой сдачи Россией Приднестровья может быть невступление Молдавии в НАТО, гарантия, что Молдавия не объединится с Румынией и соблюдение прав русскоязычного населения. Об этом Канду заявил в интервью украинскому изданию «Европейская правда».

При этом он подчеркнул, что об отказе от «евроинтеграции» Молдавии не может быть и речи. «В этом вопросе компромиссов быть не может. Это — не та цена реинтеграции Молдовы, о которой может идти речь. Если выяснится, что цена — это отказ от евроинтеграции, то наш ответ будет — нет, мы не готовы платить такую цену», — сказал спикер.

Тем не менее, Канду уверен, что в среднесрочной перспективе приднестровский вопрос будет решен, и Приднестровье вернется в состав Молдовы в статусе широкой автономии — «даже шире той, которая есть у Гагаузии». Он также подчеркнул, что российскую миротворческую миссию необходимо заменить на «международную», а склады российских вооружений — вывезти.

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