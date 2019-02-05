Арестованный сенатор Арашуков согласился на суп и чай

Москва, , 01:20 — REGNUM Принимать пищу в СИЗО начал арестованный российский сенатор от Карачево-Черкесии Рауф Арашуков, пишет газета «Известия».

Как сообщил журналист издания Борис Клин, содержащийся в следственном изоляторе Арашуков начал пить чай и есть первое.

Ранее арестованный заявлял, что не согласен на тюремные продукты и что будет ждать еду, которую ему принесут его близкие. Однако пока передач ему не поступало, а покупать еду в магазине изолятора он тоже не может из-за отсутствия денег на счету.

Отмечается, что адвокат у Арашукова пока побывать не смог. Клин объяснил это следующим образом:

«Скорее всего, это связано с нехваткой помещений для адвокатов, время посещения в этом СИЗО защитники разыгрывают по жребию».

Также журналист отметил, что Рауль Арашуков (арестованный отец сенатора) ест тюремную еду, и жалоб от него по этому вопросу не поступает. Рауль Арашуков занимает пока двухместную камеру.

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Напомним, Арашуков был арестован 30 января 2019 г. на два месяца по обвинению в тяжких преступлениях: участие в преступном сообществе, убийство. Свою вину он не признает, защита обжаловала арест.

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