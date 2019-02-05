В Мосгордуме поддержали идею исполнять на «Евровидении» русские песни

Москва, , 01:02 — REGNUM Председатель комиссии Мосгордумы по культуре Евгений Герасимов поддержал предложение музыканта Юрия Лозы, чтобы представители России на песенном конкурсе «Евровидение» исполняли песни на родном языке. Об этом он заявил агентству «Москва».

"Нужно больше продвигать свою культуру, которая сегодня у нас существуют», — заявил он.

Герасимов отметил, что на конкурс необходимо отправлять наиболее популярных российских исполнителей, которые будут петь песни на русском языке. Однако он подчеркнул, что необходимо также соблюдать правила «Евровидения», ведь там, вероятно, может быть запрещено исполнение песен на любом языке, кроме английского.

Как сообщало ИА REGNUM, представитель России на конкурсе «Евровидение-2019» выступит во втором полуфинале, который состоятся 16 мая в Тель-Авиве. Согласно жеребьевке, российский исполнитель выступит во второй половине второго полуфинала. В настоящее время пока неизвестно, кто же будет представлять Россию на конкурсе.

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