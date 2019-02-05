Ответ НАТО: «Китаю и России необходимо совместное ядерное планирование»

Москва, , 00:58 — REGNUM Усиливающееся давление США на Россию и Китай подтолкнёт Пекин к сближению с Россией. Об этом 4 февраля заявил главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

«Мы должны понимать, что архитектура международной безопасности полностью ломается. Нам надо идти, несмотря на все сомнения, на выстраивание отношений с Китаем в сфере ракетно-ядерного вооружения», — заявил Коротченко.

По его мнению, в условиях, когда США начнут размещать свои ракеты средней дальности у китайских границ, возникнет новая политическая реальность, которая заставит Пекин пойти на заключение военных соглашений с Россией.

«Мы должны пойти с Китаем на подписание договора о взаимном ядерном прикрытии и совместных действиях. Нападают американцы на Китай — мы совместно с ними отвечаем. Нападают американцы на нас — Китай подключается», — пояснил он.

«Это можно оформить как совместное ядерное планирование. Сегодня у Франции, Великобритании и США совместное ядерное планирование. Вот такое же распределение целей, алгоритм совместных действий, прямые коммуникационные связи между генеральными штабами Народно-освободительной армии Китая и Вооружёнными силами России — надо идти сегодня на такие консультации. Это единственное, что может вразумить американцев», — указал Коротченко.

Со 2 февраля США приостановили участие в договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). В Вашингтоне объявили, что перестанут соблюдать условия договора со второй половины 2019 года, если Москва «не вернётся к выполнению своих обязательств».