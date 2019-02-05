Министр юстиции Эстонии призвал принять меры против «Тотального диктанта»

Таллин, , 00:46 — REGNUM «Тотальный диктант» по русскому языку не является невинной акцией и Эстонии следует от нее отказаться, заявил глава эстонского минюста Урмас Рейнсалу на своей странице в Facebook.

По его словам, «Тотальный диктант» не является «невинной акцией» по занятиям русским языком, а якобы является инструментом российского мягкого влияния на эстонское общество. При этом Рейнсалу подчеркнул, что Эстонии следует сосредоточиться на полном переводе системы образования на эстонский язык.

«Мероприятие («Тотальный диктант» — прим. ИА REGNUM ) продиктовано не филологическими, а политическими мотивами, поэтому оно несет идеологическую ценность, противоречащую интересам Эстонии», — заявил он.

В связи с этим Рейнсалу призвал отказаться от проведения акции в Таллине, а также обратился к государственным учреждениям страны с призывом принять «необходимые меры» в рамках конституции.

Напомним, «Тотальный диктант» — ежегодная акция, призванная развить культуру письма у участников и привлечь внимание к вопросам грамотности и изучению русского языка. В ходе акции все желающие могут написать диктант. Акция проходит не только в десятках городов России, но и в других странах. В 2019 году мероприятие пройдет 13 апреля, столицей акции был выбран эстонский Таллин.

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