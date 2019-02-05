«Наши военные уже проработали ответные меры» — Коротченко о выходе из ДРСМД

Москва, , 00:42 — REGNUM Россия смогла найти удовлетворительный, хоть и временный ответ на угрозу выхода США из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом 4 февраля заявил главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

«Путин очень продуманно подошёл к этому вопросу. Я так понимаю, наши военные и дипломаты, предвидя, как будут действовать американцы — а было очевидно, что они выходят из ДРСМД, — проработали ответные меры. Они заключаются, в самом главном, в одной мысли: адаптация уже существующих и не охватываемых ДРСМД наших видов оружия под наземные варианты базирования», — заявил Коротченко.

По его мнению, такое решение в ближайшей перспективе наиболее оптимальное и дешёвое.

«Требуется разработать только наземную мобильную пусковую установку. Я думаю, что, собственно, цикл разработки мобильной пусковой установки под варианты калибра наземного мобильного базирования и испытания займут где-то год, а может быть меньше», — отметил он.

Это открывает некоторое пространство для политического манёвра для России, однако в глобальной перспективе Россия будет вынуждена идти на решительные действия, ибо Вашингтон такие меры, по его мнению, не остановят.

«Главная проблема Европы — чтобы они понимали, что не надо становиться мишенями для нашего ответного перенацеливания и возможного удара. Любой разумный европейский политик, который хочет избираться, быть у власти, должен понимать, что интересы своей страны он не должен ставить под угрозу. Кстати говоря, Кремль чётко заявил, что несмотря на то, что мы разрабатываем ответные военные меры, у нас появится соответствующее оружие, мы первыми размещать его не будем. Это очень важно, что у нас есть пистолет, но этот пистолет лежит у нас в сейфе. Мы его ни на кого не нацеливаем. И первый шаг делайте вы. Если вы хотите конфронтации — вы её получите», — отметил Коротченко.

Напомним, что 1 февраля президент США Дональд Трамп объявил о приостановке Вашингтоном выполнения обязательств по договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) со 2 февраля. В Вашингтоне объявили, что перестанут соблюдать условия договора со второй половины 2019 года, если Москва «не вернётся к выполнению своих обязательств».