Мэй решительно настроена осуществить Брексит без задержек

Лондон, , 00:40 — REGNUM Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, представляющая консервативную партию, подчеркнула на этих выходных, что она полна решимости продвигать Брексит, добиваясь выхода Соединенного королевства из Европейского союза, сообщает испанское издание La Vanguardia. Разрыв страны с европейским блоком намечен на 29 марта, и Мэй не намерена просить у Брюсселя увеличения оставшегося срока.

Премьер-министр надеется заново обсудить соглашение о Брексите с лидерами Евросоюза в ближайшие дни, чтобы добиться изменения спорного механизма гарантий, нужных во избежание появления реальной границы между Северной Ирландией и остальной частью острова. При этом ЕС на данный момент исключил доработку пакта, который Британия и главы двадцати семи государств заключили в ноябре 2018 года.

«Когда я вернусь в Брюссель, чтобы биться за Великобританию и Северную Ирландию, я буду вооружена новыми полномочиями, новыми идеями и обновленной решимостью для достижения прагматичного решения», — заявила политик в статье, опубликованной в издании The Sunday Telegraph.

Ранее британский парламент одобрил поправку, призывающую правительство обсудить с европейскими коллегами «альтернативные механизмы» для пункта о североирландских гарантиях. Однако Мэй отметила в своей статье, что один из возможных выходов — это замена гарантий иным решением.

Лидера консервативной парламентской группы Грэма Брэди, предложившего поправку Палате общин, интересует, будет ли у гарантий временное ограничение или речь идет о процедуре одностороннего выхода. А ирландский вице-премьер Саймон Ковни настаивает, чтобы Евросоюз не проводил повторных переговоров и не принимал никакого соглашения, если оно не включает пункт о защите Северной Ирландии.

«Эти гарантии необходимы для всех нас. Речь не о торговле или экономике, но о людях и мире», — написал Ковни в The Sunday Times. Предложенный ЕС механизм гарантирует, что между «двумя Ирландиями» не появится граница, пока Лондон и Брюссель не достигнут двухстороннего торгового соглашения, а на это могут уйти годы.

Отсутствие контрольно-пропускных пунктов на стыке Ирландской Республики и британской Северной Ирландии — одно из условий, фигурирующих в договоре, принесшем мир в регион в 1998 году, напоминает La Vanguardia.

Тем не менее главные евроскептики среди консерваторов критикуют гарантии, говоря, что они оставляют Соединенное королевство интегрированным в структуры Евросоюза до подписания нового торгового соглашения, а это осложнит заключение коммерческих пактов с третьими странами. Эти соображения заставили подавляющее большинство британских парламентариев отвергнуть соглашение о Брексите 15 января.

Перед лицом возможного разрыва Великобритании с Евросоюзом без договоренностей издание The Sunday Times сообщило в воскресенье, 3 февраля, что правительство реанимировало план времен холодной войны по эвакуации королевы из Лондона на случай серьезных беспорядков.