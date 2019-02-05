Каким было бы вторжение войск США в Венесуэлу?

Каракас, , 00:35 — REGNUM Последнее прямое столкновение между вооруженными силами Соединенных Штатов с одной стороны и войсками Кубы и Советского Союза с другой имело место всего в 160 км от Венесуэлы, напоминает своим читателям испанское издание El Mundo. Шел октябрь 1983 года, США вторглись в островное государство Гренада, поддерживаемое СССР и находившееся на грани гражданской войны. В итоге погибли 19 американцев, два советских солдата и 25 кубинцев.

«Сейчас, 35 лет спустя, возможность того, что США, Куба и Россия — наследница СССР — снова столкнутся, возникла в том же самом регионе. На этот раз в Венесуэле. Вашингтон не перестает говорить, в том числе устами помощника госсекретаря США по американским делам Кимберли Брайер на пресс-конференции с европейскими журналистами в четверг, что хотя его политика «базируется на мирных преобразованиях», в данный момент им рассматриваются «все возможности», — пишет испанское СМИ.

В Венесуэле уже находятся сотни или тысячи представителей службы безопасности Кубы, и к ним следует прибавить от нескольких десятков до четырех сотен русских наемников частной военной компании «Группа Вагнера», представляющих собой «дворцовую стражу Николаса Мадуро» по выражению преподавателя американского правительственного военного училища Роберта Эллиса, употребленному им в телефонном интервью El Mundo.

А Эрик Лангер, преподаватель Джорджтаунского университета и бывший директор университетского Центра Латинской Америки, подчеркнул, что пока обсуждается возможное военное вмешательство Соединенных Штатов в дела Венесуэлы, «Куба и Россия уже в них вмешались».

Тем временем Вашингтон не жалеет символических действий, чтобы продемонстрировать свою готовность к вторжению. Наиболее очевидный эпизод — появление советника по национальной безопасности Джона Болтона на пресс-конференции в Белом доме с записной книжкой, содержащей надпись «5 000 солдат в Колумбию».

Однако одно дело — написать это, совсем другое — послать 5 000 солдат, считает испанское издание, особенно если Колумбия против. И это не говоря о такой «маленькой детали», как то, что с 5 000 человек далеко не уйдешь.

В 1983 году США использовали 7 300 военных, чтобы вторгнуться на маленький остров Гренада, теперь же речь идет о стране с 30 миллионами жителей, стране размером с Испанию, Италию и Португалию одновременно, с непроходимыми джунглями и непреодолимыми горами, к тому же находящуюся в ситуации политического и институционального кризиса, где многие сектора экономики и территории контролируются мафией, занятой торговлей наркотиками и нелегальной добычей золота.

Вторжение в такую страну потребует десятков тысяч солдат, если не больше 100 тысяч. И здесь есть не только техническая сложность, но и политический момент. Дело в том, что президент США Дональд Трамп является изоляционистом, поэтому военная акция против Венесуэлы будет идти вразрез с решениями правительства Трампа вывести войска из Сирии и Афганистана, объяснил Майкл Шифтер, глава влиятельного исследовательского центра «Межамериканский диалог».

Кроме того, есть и другая проблема. «США выиграли бы войну без каких-либо трудностей. Но был бы завоеван при этом мир? Иными словами, удалось бы избежать впоследствии хаоса, как в Ираке после успешного американского вторжения в 2003 году?» — задается вопросом El Mundo.