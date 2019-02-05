СМИ узнали о допросе экс-президента Армении Саргсяна по делу «1 марта»

Ереван, , 00:33 — REGNUM Бывший президент Армении Серж Саргсян был допрошен в рамках уголовного дела о событиях 1−2 марта 2008 года. Об это пишут армянские СМИ, ссылаясь на собственные источники в Специальной следственной службе (ССС) Армении. В свою очередь, ССС не комментирует эту информацию, но и опровержение до сих пор не распространила.

В офисе Сержа Саргсяна уточнить информацию о его допросе армянским СМИ не удалось, но, согласно публикациям прессы, Саргсян был допрошен в качестве свидетеля, допрос длился около 6 часов и должен быть продолжен.

В марте 2008 года Серж Саргсян ещё был премьер-министром Армении и по итогам состоявшихся в феврале выборов был избран президентом Армении. Оппозиция оспаривала официальные результаты выборов и посредством проведения круглосуточных митингов требовала смены власти.

Рано утром 1 марта 2008 года полицейские напали на ночевавших на площади Свободы в Ереване оппозиционных демонстрантов. Позже в тот же день на площади возле памятника Александру Мясникяну и в её окрестностях между протестующими и силовиками произошли столкновения, в результате которых 10 человек погибли, сотни получили ранения.

В рамках дела «1 марта» арестован тогдашний президент Армении Роберт Кочарян, он обвиняется в свержении конституционного строя. Такое же обвинение предъявлено освобожденному под залог бывшему генеральному секретарю ОДКБ Юрию Хачатурову, который во время событий 1 марта 2008 года был заместителем министра обороны Армении и командовал Ереванским гарнизоном, а также бывшему министру обороны Микаэлу Арутюняну, который был объявлен в розыск, однако, власти России отказались разыскивать его на своей территории и выдать армянской стороне, поскольку у него российское гражданство.

Седа Сафарян, которая в 2008—2009 годах была членом группы по сбору фактов по делу «1 марта», уверена, что обо всех планах и действиях, предшествовавших событиям 1 марта, тогдашний премьер-министр Серж Саргсян был осведомлён.

«Ко всем тем действиям, которые готовились с 19 февраля по 1 марта, был причастен и бывший премьер-министр, а точнее — следующий президент», — в эфире «Радио Азатутюн» выразила мнение Седа Сафарян.