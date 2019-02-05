Поставят ракеты «под границами России» — Коротченко о выходе США из ДРСМД

Москва, , 00:15 — REGNUM Выход США из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) приведёт к полной утрате стратегической стабильности и, вероятно, поставит Россию в предельно уязвимое военное положение перед лицом американской агрессии. Об этом 4 февраля заявил главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

«Выход сначала США, а потом, как ответной меры, и России из ДРСМД — это плохо. Любой договор — это стабильность, это предсказуемость, это понятные правила игры, когда мы знаем, что нам ожидать от противной стороны, а противная сторона знает, что ожидать от России», — заявил Коротченко.

По его словам, Россия входит в принципиально «новую геополитическую реальность», во многом непредсказуемую и неопределённую.

«Мы не знаем, как дальше будут развиваться события: разместят ли американцы — а, скорее всего, разместят, — свои ударные системы в Литве, Латвии, Эстонии, Польше, нацеленные на нас, или нет. Они ничего, по большому счёту, не говорят. Сегодня Трамп не говорит, завтра напишет твит и, собственно, прибалтийские страны радостно отрапортуют президенту США, что они готовы размещать», — отметил он.

Особенные риски для России связаны и с возможностью размещения ракет на Украине, отметил эксперт.

«Главная опасть здесь какая? Подлётное время! Что такое в Эстонии нацеленные на нас ракеты? До Санкт-Петербурге две-три минуты. До Москвы — если не дай бог Украина начнёт у себя всё это дело размещать, когда она ляжет под США окончательно. Это опасно», — указал он.

Напомним, что, несмотря на заявление президента США Дональда Трампа о выходе страны из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), Вашингтон намерен соблюдать условия по крайней мере в течение первой половины 2019 года.