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Перестанем называть партнером! В Европарламенте снова пугали Россию

Политика

Альтернативный ум и отвага евродепутатов призваны глубоко впечатлить Кремль

Брюссель, 5 февраля 2019, 00:02 — REGNUM  Надо прекратить называть стратегическим партнером, заявила 4 февраля замглавы фракции Европейской народной партии Сандра Калниете.

По мнению Сандры Калниете, такой смелый шаг Евросоюза станет сигналом для Москвы о том, что ЕС считает действия России незаконными.

Кроме того, евродепутат призвала коллег к пересмотру соглашения о партнерстве и сотрудничестве между ЕС и Россией.

Таким методом Сандра Калниете рассчитывает наказать Россию за воссоединение с Крымом и «кампанию дезинформации и кибератак против европейских стран».

Эти предложения перечислены в докладе евродепутата, который передан на рассмотрение Европарламента.

Как сообщало ИА REGNUM, до сих пор в США и ЕС не было представлено ни одного доказательства «кибератак» и «информационного вмешательства» России. Несмотря на это, и первое и второе преподносится в СМИ и политических заявлениях как общепризнанные истины.

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