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Самолёты ВВС США провели разведку вблизи российских баз в Сирии

Политика

Американский военный самолёт приближался к российской авиабазе Хмеймим и базе ВМФ России в Тартусе

Вашингтон, 4 февраля 2019, 23:59 — REGNUM  Самолёты ВВС США днём 4 февраля провели длительные разведывательные полёты вблизи российских военных баз в Сирии. Об этом свидетельствуют данные авиаресурса Plane Radar.

Согласно приведённым данным, стратегические самолёты радиоэлектронной разведки RC-135V и RC-135U вылетели с базы на греческом острове Крит и на протяжении более чем трёх часов курсировали вдоль побережья Ливана и Сирии.

В частности, один из самолётом, находясь на высоте около 10 тысяч метров, исследовал воздушное пространство в районе от российской авиабазы Хмеймим и базы материально-технического обеспечения ВМФ России в порту Тартус.

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Участие США в войне в Сирии
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