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Трамп объявил нового министра внутренних дел США

Политика

«Дэвид проделал фантастическую работу»

Вашингтон, 4 февраля 2019, 23:45 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп объявил о назначении новым министром внутренних дел Дэвида Бернхардта, 4 февраля передает агентство Reuters.

«Дэвид проделал фантастическую работу… мы с нетерпением ожидаем официального подтверждения его назначения», — заявил Трамп в Twitter.

В США министерство внутренних дел (Department of the Interior) занимается вопросами землепользования и геологии, а также национальными парками.

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Внутренняя политика и политическая борьба в США
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