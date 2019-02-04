Трамп объявил нового министра внутренних дел США

Вашингтон, , 23:45 — REGNUM Президент США Дональд Трамп объявил о назначении новым министром внутренних дел Дэвида Бернхардта, 4 февраля передает агентство Reuters.

«Дэвид проделал фантастическую работу… мы с нетерпением ожидаем официального подтверждения его назначения», — заявил Трамп в Twitter.

В США министерство внутренних дел (Department of the Interior) занимается вопросами землепользования и геологии, а также национальными парками.

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