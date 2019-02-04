Понедельник, 4 Февраля 2019 года
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Турция заявила о желании контролировать буферную зону на севере Сирии

Политика

В Манбидже и на востоке от Евфрата Анкара хотела бы получить подконтрольный себе район

Анкара, 4 февраля 2019, 23:34 — REGNUM  На севере Сирии должна образоваться буферная зона, контроль над которой будет осуществлять Турция, заявил 4 февраля пресс-секретарь турецкого президента Ибрагим Калын.

В частности, пресс-секретарь президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана рассказал о том, что на востоке от Евфрата и в районе Манбиджа Анкара хотела бы получить ту же степень влияния, что и в сирийской провинции Идлиб.

Напомним, часть этой провинции контролируется отрядами этнических турок, более известных под названием туркоманы. Они подконтрольны турецким военным и действуют при непосредственной поддержке турецкой армии.

При этом Калын подчеркнул, что передача Манбиджа под турецкий контроль очень важна для дальнейших отношений между США и Турцией.

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Международное урегулирование по Сирии
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