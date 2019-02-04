Турция заявила о желании контролировать буферную зону на севере Сирии

Анкара, , 23:34 — REGNUM На севере Сирии должна образоваться буферная зона, контроль над которой будет осуществлять Турция, заявил 4 февраля пресс-секретарь турецкого президента Ибрагим Калын.

В частности, пресс-секретарь президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана рассказал о том, что на востоке от Евфрата и в районе Манбиджа Анкара хотела бы получить ту же степень влияния, что и в сирийской провинции Идлиб.

Напомним, часть этой провинции контролируется отрядами этнических турок, более известных под названием туркоманы. Они подконтрольны турецким военным и действуют при непосредственной поддержке турецкой армии.

При этом Калын подчеркнул, что передача Манбиджа под турецкий контроль очень важна для дальнейших отношений между США и Турцией.

Читайте также: Россия и Турция договорились о дорожной карте по сирийскому Манбиджу

Читайте ранее в этом сюжете: Евросоюз снова озаботился судьбой боевиков Идлибской зоны