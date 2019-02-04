МИД РФ направил ноту послу Франции в связи с обвинениями Макрона в адрес RT

Москва, , 23:00 — REGNUM Министерство иностранных дел Российской Федерации направило ноту в посольство Франции в Москве из-за публикаций во французских СМИ информации, что президент Пятой республики Эммануэль Макрон заявил о якобы «вмешательстве» телеканала RussiaToday и агентства Sputnik в протесты «жёлтых жилетов». Об этом сегодня, 4 февраля, сообщила журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Напомним, Макрон в интервью французским СМИ заявил, что RussiaToday и Sputnik якобы подбрасывают «взрывоопасные темы», являются пропагандистами и вообще поддерживают протесты «жёлтых жилетов». Самих участников протестного движения «жёлтых жилетов» Макрон назвал «придурками» и посоветовал французским СМИ не обращать на них внимания, а информацию о протестах давать исключительно на основании заявлений официальных лиц.

Захарова заявила, что французский президент допустил «весьма специфические высказывания» как в отношении российских СМИ, так и в отношении внутриполитических событий во Франции.

МИД РФ хотел бы уточнить содержание заявления французского президента и послал ноту в посольство Франции в Москве с просьбой дать разъяснения.

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