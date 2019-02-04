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Генсек ООН заявил о невмешательстве в политический кризис в Венесуэле

Политика

Антониу Гутерреш намерен сохранять нейтралитет, чтобы иметь возможность взаимодействия со всеми сторонами

Генсек ООН заявил о невмешательстве в политический кризис в Венесуэле
Иллюстрация: U.S. Mission Photo by Eric Bridiers
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш

Нью-Йорк, США, 4 февраля 2019, 22:47 — REGNUM  Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил о намерении не вмешиваться в политический кризис в Венесуэле, сообщает 4 февраля пресс-релиз, опубликованный на официальном сайте Организации Объединенных Наций.

По словам генсека ООН, сохранить нейтралитет надо для того, чтобы иметь возможность содействовать обеим сторонам в деле разрешения кризиса.

«Я пообщался со сторонниками каждой из этих инициатив, но секретариат ООН решил не участвовать ни в одной из этих групп, чтобы иметь возможность по их просьбе помочь найти политическое решение кризиса», — указано в тексте заявления.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 февраля глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини заявила о решении стран ЕС признать Хуана Гуайдо временным главой Венесуэлы.

Напомним, спикер венесуэльского парламента самовольно провозгласил себя временным главой государства и потребовал отставки действующего президента страны Николаса Мадуро.

Читайте ранее в этом сюжете: Девятнадцать стран Евросоюза приняли декларацию о признании Хуана Гуайдо

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Политический кризис в Венесуэле
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