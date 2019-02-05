Чего России ждать после выхода из Совета Европы?

Андрей Юрьев, , 09:24 — REGNUM

Уходящий Генсек Совета Европы в прощальном обращении к Ассамблее на завершившейся зимней сессии ПАСЕ заметил, что «российский народ пострадает больше всего, если Россия выйдет из Совета Европы». Так как «он лишится защиты, предусмотренной системой Конвенции», поскольку не сможет обращаться в Европейский суд по правам человека.

Принятие Парламентской ассамблеей «решения лишить российскую делегацию права голоса не привело к возвращению Крыма Украине и не улучшило ситуацию с правами человека в России». В заключение «Генеральный секретарь заявил, что в год 70-летия Совета Европы достижение компромисса с Россией будет великолепным подарком для Европы».

В том же духе высказались и другие ответственные лица, как и президент Финляндии, к которой перешло председательство в СЕ. Это не первый реверанс в сторону России и недвусмысленный намек, что пора бы и России начать движение навстречу. Признавая фактически юридическую правоту российской позиции, наиболее ответственные лица дают понять, что без участия российской делегации в дебатах они не смогут справиться со стихией ПАСЕ.

В рамках демо-процедур обнулить участие украинской делегации в комитете ПАСЕ, отвечающем за снятие санкций с России, ещё возможно, но давать парламентариям указание, как им голосовать по «российскому вопросу», в Совете Европы как-то не принято — это российской стороне каким-то образом нужно понять. Это хоть и управляемая, но всё-таки демократия.

На этом фоне диссонансом звучат заявления российских делегатов, мол, всё это козни, чтобы опять нас обмануть, причем даже в приглашении ПАСЕ усмотрели «шесть полов» при его нетрадиционном переводе на русский. Даже если это и козни, партию нужно играть и выигрывать, или хотя бы сводить вничью, а не бежать с поля боя (причем не только из ПАСЕ).

Вместо того, чтобы в духе «великой державы» помочь СЕ выйти из кризисной ситуации, сохранив лицо, державная «партия войны» продолжает предъявлять ультиматум в духе «детской болезни» недальновидного упрямства. У непосвященных в закулисные интриги создается впечатление, что российской делегации предлагают сыграть шахматную партию, а та заявляет, что умеет только в шашки, и то только в «чапая».

Старушка Европа уже сама не рада, что взяла на воспитание чужих осиротевших деток. Среди них внучатого племянничка, заявлявшего, что хочет приобщиться к общим ценностям, демократии и праву, и его сестричку, мечтавшую о кружевных европейских трусиках. Играя в геополитику, этот ухарь, размером больше бабушки, отобрал у сестренки любимую игрушку, которую сам же когда-то подарил. Сестренка в слезы. Да тут ещё заокеанский дядюшка подбивает к сестренке клинья, и пока неизвестно, чем всё это закончится. Своенравная сестричка как-то даже отказалась идти на общеевропейский банкет.

Что делать бабушке? Наказывать детей или лишать сладкого непедагогично. Поэтому бабушка решила, мол, пусть племяш за общим столом сидит, но руку для голосования не поднимает. Потому как непонятно, куда он поднятую руку опустит, если что.

Но тот возмутился, дверью хлопнул, не буду, мол, с вами за общим столом разговаривать, если не разрешаете руку поднимать. Пойду, мол, дружить с азиатским драконом. Так он же тебя с потрохами съест. Ну, тогда буду жить один. В тайге. Вернись, говорит бабушка, я всё прощу. А тот за дверью стоит и требует, чтобы бабушка сначала свой монастырский устав изменила.

В общем, местами не хватает «державной» депутации мудрости «великой державы». Отношения в ПАСЕ как-то сразу не сложились, что неудивительно. Получив при вступлении в Совет Европы максимальное представительство в Парламентской ассамблее, российская депутация за все время не внесла ни одного значимого предложения, не подготовила ни одного доклада, проекта резолюции или рекомендаций. Такое впечатление, что российские делегаты пришли в ПАСЕ восседать и голосовать, и как только их лишили этого священного права, они предпочли дезертировать.

Нынешний демарш далеко не первый, в октябре 2012 года российская делегация уже протестовала неучастием, однако это не помогло. В итоге ПАСЕ приняла резолюцию о продлении мониторинга в отношении соблюдения Россией принятых на себя обязательств, имевшую ряд спорных положений. В то же время, ряд общеизвестных нарушений гражданских прав в России остались вне поля зрения докладчиков ПАСЕ. В 2014-м предпринят новый демарш, но опять «не прокатило».

В апреле 2014 года ПАСЕ приняла резолюцию по Крыму, в которой подтвердила полномочия российской делегации, но приостановила до конца сессии 2014 года её право голосовать, участвовать в руководящих органах и миссиях ассамблеи. Ни одна из поправок российских делегатов не прошла, вызвав раздражение большинства принявших участие в дебатах делегатов ПАСЕ. Триумфальные победители ряженых оппонентов в оральных телевизионных шоу оказались в реальных дебатах ПАСЕ почти беспомощными, неготовыми преодолевать «когнитивный диссонанс» предубежденной аудитории.

Один из «ястребов» британской делегации предлагал полностью «заморозить» участие России в ПАСЕ, но большинство делегатов это предложение не поддержали, настояв на «диалоге». Однако то, что не удалось «врагам России», удалось самой российской делегации, отказавшейся от участия в ПАСЕ до конца 2014 года. Вот и думай, кто тут «враг», а кто хуже. И с кем то ли воюют, то ли сотрудничают «партии войны» по обе стороны границы.

В ответной резолюции 2015 года ПАСЕ дополнительно ограничила представительские полномочия российской делегации, призывая её к «уставному» диалогу, на что та отказалась возвращаться. С 2016 года следуют резолюции, «осуждающие», но призывающие к диалогу, на что в 2017 году Россия в одностороннем порядке сокращает взносы в Совет Европы. В связи с чем в июне 2019 года Россия может быть исключена из СЕ по чисто формальным основаниям.

Конечно, можно оправдаться, что Совет Европы всего лишь одна из международных организаций, основанная на добровольном участии, а резолюции ПАСЕ не имеют обязательной юридической силы. Однако в этих организациях формулируется публичная повестка и тот международный фон, на котором реализуется политика мягкой и не совсем мягкой силы. Если Россию уйдут из Совета Европы, то следующим пунктом международной повестки может стать попытка лишить Россию права вето в ходе «реформы ООН». Почему бы и нет, если её стратегия сводится к тактике «хлопанья дверью»? С другой стороны, если преодолеть кризис в Совете Европы, то и повестку можно сформировать другую.

И уж тем более недопустим выход России из-под юрисдикции ЕСПЧ, от чего предостерегает и Федеральная палата адвокатов. Связанные «с выходом из Совета Европы риски настолько велики», что перевешивают любые «политические соображения».

Поток регистрируемых Европейским судом жалоб из России растет, превысив 12000 в год. На начало 2019 года рассмотрения в Суде ожидают 11750 жалоб из России, из ранее принятых Судом 2500 постановлений Российской Федерацией исполнено менее четверти. Более 14 000 российских граждан получили надежду на справедливость, которая где-то всё-таки есть, пусть и за пределами Отечества.

И теперь росвласти готовы эту надежду похоронить в угоду чьим-то уязвленным амбициям? С кем тогда окажутся обездоленные властью граждане численностью хорошо укомплектованной дивизии?

Неприязнь властей к «несистемной оппозиции» транслируется на Европейский суд, принимающий аполитичные профессиональные решения в её пользу на основе российских законов и Конвенции о защите прав человека и основных свобод. В каждом таком постановлении Суд указывает власти на топорную работу, нарушения норм российского и международного права в её непримиримой борьбе с нелояльными, однако каждый раз российские чиновники в кабинетах, погонах и мантиях наступают на те же грабли, не желая менять примитивный «репрессивный» подход на более эффективные методы государственного управления.

Между тем таких «известных» дел считанные единицы, в то время как основная масса постановлений ЕСПЧ касается защиты прав обычных граждан. Возможность обращения в Европейский суд снижает напряженность, вызванную неправосудным судопроизводством и другими проявлениями неуважения госвласти к человеку и гражданину.

Если жалоба принята Судом к рассмотрению, это гарантирует её мотивированное адекватное разрешение. Но даже если жалоба признается неприемлемой, напряженность снижается, поскольку «справедливости и там нет». ЕСПЧ остается единственным судом, который беспристрастно защищает права российских граждан, нарушенные госорганами, в то время когда российские суды придерживаются противоположной установки. Начатая в рамках «процессуальной революции» реформа судоустройства едва ли заменит ЕСПЧ, тем более что судьи как носители традиций в системе остаются те же.

Есть все основания полагать, что в гипотетическом судебном споре России с ПАСЕ Европейский суд признал бы правоту российской позиции, с чем, видимо, согласны и наиболее ответственные лица СЕ. Россия требует приведения регламента ПАСЕ, именуемого «правилами», в соответствие с Конвенцией, согласно которой все государства-участники должны иметь равные права. Что исключает любое ограничение прав и иную дискриминацию национальных делегаций Парламентской ассамблеей.

Однако ассамблея более подвержена эмоциям, чем другие органы Совета Европы, и менее скрупулезно относится к нормам права. Характерным является обсуждение поправок в резолюцию по ситуации в Азовском море, принятую 24 января на прошедшей без российской делегации зимней сессии ПАСЕ.

Украинский делегат внес поправку о призыве к РФ соблюдать Конвенцию ООН по морскому праву. Председательствующая в ПАСЕ обращается к представителю комиссии, тот поясняет, что Конвенция ООН в Азовском море неприменима, так как море внутреннее и правовой режим определяет двусторонний договор России и Украины. Но незалежный делегат стоит на своем, мол, как же так, это основной документ ООН по морскому праву, и мы не можем не упомянуть его в резолюции. Вопрос ставится на голосование, и поправка большинством голосов принимается.

Теперь незалежные братья, ссылаясь на резолюцию ПАСЕ, вполне могут объявить Азовское море международными водами и потребовать пропустить через Керченский пролив боевые суда иностранных государств. Что и приведет к эскалации конфликта, против которой ратует ПАСЕ. Однако никто делегатам последствий принимаемых ими поправок не объяснил. Напротив, другой незалежный брат объявил «горящие в Азовском море танкеры» российскими, находящимися «под санкциями за перевозки газа в Сирию». И поэтому кто-то должен навести в Азовском море порядок.

Российскую позицию озвучил делегат от Сербии. Один. Все остальные осуждали «российскую агрессию» и требовали. Более-менее взвешенными выступлениями отметились делегат от Словакии и лорд Ричард Балфи из британской делегации: «нужен не конфликт, а диалог». Если так пойдет, то скоро сторонников России в ПАСЕ не останется. Никого не будет интересовать позиция сбежавшей делегации, предавшей своих сторонников.

Что можно предпринять в заведенной в тупик ситуации? Отхопив изрядный шмат сала у братского, точнее сестринского народа, наивно ожидать, что все будут этому радоваться и поздравлять. Необходима кропотливая работа по восстановлению доверия, разъяснению причин конфликта, начиная с азов, шаг за шагом, день за днем, при любой возможности. Возможно, стоит понизить статус делегации, направляемой в ПАСЕ, если её права не будут восстановлены в полном объеме, и направить тех, кто будет работать, а не восседать, и сможет терпеливо участвовать в дебатах, не вызывая неприязни.

Что касается выплаты Россией взносов в Совет Европы, то их полная сумма составляет $32 миллиона в год, или менее 1,3 рубля в месяц в пересчете на одного жителя страны. В силу незначительности этой суммы призывы к «экономии» на взносах в СЕ не более чем пиар-кликушество. А с учетом негативных последствий выхода из Совета Европы мнимая «экономия» имеет реальные шансы обернуться большими потерями.

Наконец, в связи с непростой международной обстановкой есть уместный повод наконец-то стать примером соблюдения прав граждан и реальной демократии, прекратив «холодную войну» на два фронта. Или кто-то против? Для этого не нужно проводить гей-парады, безопасность которых невозможно гарантировать. Начать можно с простого правила, по которому любое нарушение прав граждан признается должностным проступком.

Но в части примера для соседей, видимо, все-таки есть проблемы, если бывшие «друзья» и «партнеры» разбегаются. Разумеется, все это козни «внешних врагов». Однако отсутствие привлекательной модели развития и надежных перспектив партнерства заставляет самых преданных и братских посматривать в сторону других «стратегических союзников».

Просвещенный мир по-прежнему недоумевает, почему в самой богатой стране такие бедные граждане, и на всякий случай продолжает бояться. Потому как или приголоженные и недоинформированные «массы», или неконтролируемые обществом власти в любой момент могут что-нибудь учинить. Могут. По крайней мере, «хлопнуть дверью».

В свете традиций её предшественника от России ждут новой модели «лучшего мира». К сожалению, нынешнее привластное окружение или не хочет, или не может такую модель предложить, и в этом основная проблема.

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