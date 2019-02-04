Террористы атаковали торговый центр в столице Сомали

Могадишо, , 22:26 — REGNUM Террористы атаковали торговый центр в районе Хамарвейне в Могадишо, 4 февраля передает агентство Reuters.

По словам представителя полиции Могадишо Мохамеда Хусейна, в настоящий момент известно об 11 погибших и 10 раненых в результате атаки.

Атака была совершена при помощи заминированного автомобиля. Группировкой, ответственной за нападение, называется «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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