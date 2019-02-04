Лавров: Слом ДРСМД повысил риск ядерной войны

Бишкек, , 22:14 — REGNUM Расторжение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности между Россией и США повышает риск начала ядерной войны. Об этом сегодня, 4 февраля, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая в Киргизско-Российском Славянском университете в Бишкеке.

По словам Лаврова, сейчас можно говорить о наступлении новой эпохи, когда США взяли курс на слом всей международной системы контроля над вооружениями. При этом глава МИД РФ подчеркнул, что Россия ни в коем случае не будет втягиваться в гонку вооружений и всегда будет давать асимметричный ответ на возникающие угрозы.

«Мы не стремимся к гонке вооружений, которая была характерна для эпохи холодной войны, об этом президент очень четко сказал. Мы будем, безусловно, реагировать военно-техническими средствами на те угрозы, которые создаются в результате выхода США из ДРСМД», — сказал Лавров.

Он также констатировал, что создание в США ядерных боеприпасов малой мощности привело к резкому понижению порога применения ядерного оружия. Все это повышает риск возникновения ядерного конфликта, который очень быстро станет глобальным.