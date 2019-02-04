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Министр обороны Судана призвал к «общению» с протестующей молодежью

Политика

Беспорядки в Судане продолжаются с середины декабря прошлого года

Хартум, 4 февраля 2019, 22:01 — REGNUM  Министр обороны Судана Авад Мухаммед бен Ахмед ибн Ауф обратился к гражданам страны с призывом к миру и диалогу, 4 февраля передает агентство

По словам министра, продолжающиеся в стране протесты «требуют общения между поколениями, справедливого решения проблем молодежи и реализации их обоснованных амбиций».

По официальным данным, в ходе акций протеста и беспорядков, которые продолжаются в Судане с середины декабря 2018 года, погибли 30 демонстрантов.

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