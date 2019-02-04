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Евросоюз расширил антииранские санкции

Политика

Еще двое физических и одно юридическое лицо из Ирана объявлены причастными к «враждебной деятельности» против стран Евросоюза

Брюссель, 4 февраля 2019, 21:50 — REGNUM  В список антииранских санкций Евросоюза включены еще два физических и одно юридическое лицо, обвиненные во «враждебной деятельности» на территории ряда европейских стран, сообщается 4 февраля в официальном заявлении Совета ЕС.

«Совет глубоко обеспокоен враждебной деятельностью Ирана на территории нескольких государств-членов, поэтому постановил включить в санкционный список два физических лица и одно юридическое лицо», — указано в тексте заявления Совета ЕС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее страны Евросоюза противились требованиям США усилить санкционное давление на Иран за якобы нарушенные Тегераном условия «ядерной сделки».

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