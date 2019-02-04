Понедельник, 4 Февраля 2019 года
21:45:44 МСК

Красный Крест: Обмен пленными в Йемене «висит на волоске»

Политика

Соглашение срывается из-за различий в списках, предоставленных сторонами конфликта

Нью-Йорк, США, 4 февраля 2019, 21:45 — REGNUM  Соглашение об обмене военнопленными в Йемене «висит на волоске» из-за различий в списках, предоставленных сторонами конфликта, 4 февраля передает агентство Associated Press.

По словам директора оперативного управления Международного комитета Красного креста Доминика Стиллхарта, и хуситы, и представители «правительственной коалиции» утверждают, что удерживают меньшее число заключенных, чем заявляют их противники.

«Я думаю, что в конце этой недели мы будем лучше понимать, увидим мы выполнение этого соглашения или нет», — сообщил Стиллхарт.

Читайте также: Совбез ООН призвал стороны конфликта в Йемене вывести войска из Ходейды

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Ситуация в Йемене
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить