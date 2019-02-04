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Совбез ООН призвал стороны конфликта в Йемене вывести войска из Ходейды

Политика

И «воспользоваться возможностью продвижения к устойчивому миру»

Совбез ООН призвал стороны конфликта в Йемене вывести войска из Ходейды
Rod Waddington
Йемен

Нью-Йорк, США, 4 февраля 2019, 21:34 — REGNUM  Совет Безопасности ООН призвал стороны конфликта в Йемене «без дальнейших задержек» вывести войска из порта Ходейды, 4 февраля передает агентство Reuters.

«Члены Совета… призывают стороны воспользоваться возможностью продвижения к устойчивому миру — проявляя сдержанность, снижая напряженность, соблюдая приверженность Стокгольмскому соглашению», — говорится в заявлении Совбеза ООН.

Совбез также обратился к спецпредставителю ООН по Йемену Мартину Гриффитсу с просьбой «постоянно держать (Совет) в курсе событий… для поддержки политического урегулирования».

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