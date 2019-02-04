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Евросоюз снова озаботился судьбой боевиков Идлибской зоны

Политика

ЕС призвал Россию, Иран и Турцию поспособствовать гуманитарной помощи. «Особенно в Идлибе»

Евросоюз снова озаботился судьбой боевиков Идлибской зоны
Иллюстрация: Минобороны России
Сирия

Брюссель, 4 февраля 2019, 21:21 — REGNUM  Европейский союз обратился к странам-гарантам «астанинского процесса» с призывом способствовать доступу к гуманитарной помощи по всей Сирии, подчеркнув, что это особенно касается Идлиба.

Заявление дипломатического ведомства Евросоюза по этому вопросу было опубликовано 4 февраля.

«ЕС призывает Иран совместно с Россией и Турцией обеспечить прекращение военных действий и беспрепятственный, безопасный и устойчивый доступ к гуманитарной помощи по всей Сирии, особенно в Идлибе», — указано в тексте заявления Евросоюза.

Напомним, в сирийском Идлибе до сих пор сохраняется присутствие радикальных вооруженных группировок. Военная операция по освобождению Идлиба от боевиков была отменена по просьбе президента Турции, предложившего свой план демилитаризации зоны «Идлиб».

Как сообщало ИА REGNUM, в конце января 2019 года турецкое информагентство Anadolu Ajansı рассказало о встрече делегации министерства обороны Турции с российскими коллегами в Москве по теме ситуации в сирийской провинции Идлиб и дальнейших совместных мероприятиях по урегулированию в этом регионе Сирии.

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Война в Сирии
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