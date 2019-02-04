На Украине экс-министров обороны обвинили в госизмене

Киев, , 20:58 — REGNUM Генпрокуратура Украины подозревает экс-министров обороны Михаила Ежеля, Павла Лебедева и Дмитрия Саламатина в служебной небрежности и государственной измене. Об этом 4 февраля на брифинге в Киеве заявил генпрокурор Украины Юрий Луценко.

«Подозрения объявлены трем экс-министрам обороны — Ежелю, Лебедеву и Саламатину. Им инкрементируется или служебная небрежность, или государственная измена. Следствие, которое должно провести государственное бюро расследований, даст законную оценку в течение этого года и другим участникам разоружения украинской армии… Юридическую ответственность будем устанавливать шаг за шагом. В случае если речь идет о материальном преступлении, его термин давности — 10 лет», — сказал Луценко.

По его словам, следствие работает над подсчетом материального ущерба госбюджету, который был нанесен в результате реализации украинских вооружений по заниженным ценам.

«Мы знаем всю рыночную стоимость имущества, которое было реализовано минобороны. Теперь мы должны узнать сумму, которую получил украинский бюджет после реализации всего этого имущества внутри страны (меньшая часть) и во вне (большая часть). Если разница будет существенная, подозреваю, она будет очень существенной, тогда возникнет вопрос убытков для госбюджета. За них понесет ответственность вся эта цепочка — от тех, кто продавал, до тех, кто сделал это возможным в виде объявления избыточным, проведение через кабмин, реализацию за бросовыми ценами», — обещает Луценко.

Он сообщил, что следствие проводит работу по получению документов, на основании которых формировали так называемые списки избыточного имущества в минобороны.

«Речь идет о списках, которые формировал департамент избыточного имущества минобороны, но также и информацию, которую они получали от различных подразделений генштаба. Только в совокупности можно дать оценку тому, кто был основным генератором этого бездумного уничтожения военного потенциала ВСУ… Порядок оглашения имущества избыточным с дальнейшей его реализацией определен постановлением кабинета министров Украины от 2000 года. По нему министр обороны под своей подписью подает в кабмин список избыточного, по его мнению, имущества. После решения кабмина он его реализовывает, выводя из пользования ВСУ. Было четыре волны объявления избыточного количества имущества. Первое постановление было от 14 июля 2005 года, второе — от 6 августа 2005, третье — от 15 августа 2011 года и последнее от 11 января 2012 года», — рассказал Луценко.

По его словам, минобороны и кабмин за бесценок распродавали вооружения, в некоторых случаях техника продавалась в 20 раз ниже рыночной стоимости.

«Мне известно, когда боевые комплексы С-300 сняли с боевого дежурства и оформили как разукомплектованные, и продали их за рубеж. При этом следствие установило, что эти комплексы никоим образом не были разукомплектованы… Мне также известны факты, когда разбирались самолеты и объявлялись металлоломом. Тоже самое происходило и с вертолетами, и еще многим чем. Как правило минобороны реализовывало эту технику «Оборонпрому»… В этих списках были тысячи и тысячи единиц военной техники. Причем реализовывалась она по постановлению кабмина, по остаточным ценам. Почему ни один министр обороны не внес изменение в постановление… Это не устраивало только нынешнюю армию, которая должна биться без важных видов вооружений, которые были проданы за копейки», — подчеркнул Луценко.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 февраля в парламенте Украины прошло заседание временной следственной комиссии по фактам подрыва обороноспособности государства. В мае 2016 года главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что пять министров обороны страны в течение последних 15 лет незаконно распродавали военное имущество, а также расформировывали военные части, что существенно ослабило обороноспособность страны. По его словам, к расформированию аэромобильных и зенитно-ракетных частей Вооруженных сил Украины причастны министры обороны Александр Кузьмук (1996−2001, 2004−2005 годы), Владимир Шкидченко (2001−2003 годы), Анатолий Гриценко (2005−2007 годы), Дмитрий Саламатин (2012 год) и Павел Лебедев (2012−2014 годы), а также начальник генштаба ВСУ Владимир Замана (2012−2014 годы).

«Это были подготовленные, легитимизованные, принятые решения органами исполнительной власти, которые готовили уполномоченные лица, которые работали на Россию. В частности, министры обороны Саламатин и Лебедев. Но причастны к этому и их предшественники. Самое значительное отчуждение стрелкового оружия, бронетанковой техники с 2000-х годов приобрело массовый характер», — заявил Матиос.

Он также сообщил о продаже современных зенитно-ракетных комплексов, танков и бронетранспортеров.

«С 2007 по 2013 годы реализовано четыре пусковых установки ЗРК С-300 и одна установка ЗРК «Оса». По договорам комиссии установки были выведены в избыточное имущество и через договоры комиссии через предприятие «Укроборонсервис» отчуждены по сомнительным схемам с уменьшением стоимости. То есть, минобороны расписывает избыточное имущество, продает внутреннему субъекту, которым является «Укроборонсервис» по заниженной стоимости, а затем — за границу», — рассказал Матиос.