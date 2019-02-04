Премьер-министр Японии не стал признавать Гуайдо главой Венесуэлы

Токио, , 20:57 — REGNUM Премьер-министр Японии Синдзо Абэ не стал делать заявлений о признании Хуана Гуайдо «временным президентом» Венесуэлы, 4 февраля передает агентство Reuters.

Выступая на совместной пресс-конференции по итогом переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель, Абэ заявил, что правительство Японии надеется на «демократическое и быстрое» разрешение политического кризиса в Венесуэле.

В то же время Меркель заявила, что «Гуайдо — тот человек, с которым мы разговариваем», и «он является законным временным президентом… с точки зрения Германии».

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