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Папа Римский призвал прекратить войны в Сирии и Йемене

Политика

«Давайте возьмем на себя обязательство препятствовать логике вооруженной власти»

Абу-Даби, 4 февраля 2019, 20:44 — REGNUM  Папа Римский Франциск призвал политиков прекратить войны на Ближнем Востоке и в Северной Африке, 4 февраля передает агентство Reuters.

«Война не может создать ничего, кроме страданий, оружие не может принести ничего, кроме смерти… Я имею в виду, в частности, Йемен, Сирию, Ирак и Ливию. Давайте возьмем на себя обязательство препятствовать логике вооруженной власти», — заявил понтифик, выступая после встречи с властями ОАЭ в Абу-Даби.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 февраля папа Римский прибыл с историческим визитом в Объединенные Арабские Эмираты — папа Франциск стал первым главой Католической церкви, ступившим на Аравийский полуостров.

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