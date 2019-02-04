Посол США Хантсман предлагает РФ уступить американским требованиям по ДРСМД

Москва, , 20:41 — REGNUM Посол США в Москве Джон Хантсман заявил, что Российская Федерация ещё может спасти Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, если пойдет на уступки американским требованиям и уничтожит все ракеты 9М729, пусковые установки для них и все вспомогательное оборудование для данных комплексов. Соответствующее заявление Хантсман сделал в своей статье, опубликованной на РБК.

Хантсман заявил, что российские ракеты 9М729 якобы испытывались на дистанции более 500 километров, а это противоречит ДРСМД. Что касается российских претензий к США о том, что Вашингтон нарушает ДРСМД с 1999 года, то Хантсман их попросту отмел и назвал «ложными претензиями».

Заявления российских властей о том, что США размещают пусковые установки для ракет «Томагавк» на суше — в Румынии, Польше и Японии, а также уже давно создали арсенал ракет средней и меньшей дальности под видом «ракет-мишеней» якобы для тестирования ПРО и создали беспилотные летальные аппараты, по характеристикам ничем не отличающиеся от ракет средней и меньшей дальности, Хантсман, конечно же, комментировать не стал.

Вместо этого он потребовал от российской стороны выполнить требования США и уничтожить ракеты 9М729.

«У российской стороны остается последняя возможность сохранить ДРСМД, вернувшись к его полному и поддающемуся проверке соблюдению. Мы надеемся, что Россия сделает этот шаг», — пишет посол Хантсман.

Напомним, что российские власти уже не раз говорили, что сведения США о тактико-технических характеристиках ракет 9М729 совершенно ошибочны и они не нарушают ДРСМД.

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