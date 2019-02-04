ЕС и ЛАГ не смогли сделать совместное заявление по переговорам в Брюсселе

Брюссель, , 20:25 — REGNUM Представители Евросоюза и Лиги арабских государств не стали делать совместное заявление по итогам переговоров в Брюсселе, 4 февраля передает агентство Associated Press.

По словам главы внешнеполитического ведомства ЕС Федерики Могерини, «в 90−95 процентах вопросов существует взаимопонимание», однако у сторон остаются острые противоречия.

Согласно заявлению генсека ЛАГ Ахмеда Абуль Гейта, по предстоящему в конце февраля саммиту в Египте существует «больше осложнений с европейской, чем с арабской стороны».

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