Госдума направит делегацию на зимнюю сессию ПА ОБСЕ

Москва, , 20:15 — REGNUM Госдума направит делегацию для участия в зимней сессии ПА ОБСЕ. Как передает корреспондент ИА REGNUM 4 февраля, об этом сообщил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР). Сессия пройдет с 20 по 23 февраля.

Совет Думы утвердил состав делегации для участия в ПА ОБСЕ, ее возглавит Петр Толстой.

Слуцкий сообщил, что российские парламентарии намерены проводить на сессии «свою линию». Он обещает, что «за бортом не останутся вопросы работы смешанной мониторинговой миссии ОБСЕ на юго-востоке Украины», также не исключил обсуждения вопросов безопасности Европы в контексте ситуации вокруг ДРСМД.

Ранее Госдума направила в ПА ОБСЕ обращение из-за гонений на священнослужителей на Украине.