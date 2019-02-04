Понедельник, 4 Февраля 2019 года
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Госдума направит делегацию на зимнюю сессию ПА ОБСЕ

Политика

Российские парламентарии намерены проводить свою линию

Москва, 4 февраля 2019, 20:15 — REGNUM  Госдума направит делегацию для участия в зимней сессии ПА ОБСЕ. Как передает корреспондент ИА REGNUM 4 февраля, об этом сообщил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР). Сессия пройдет с 20 по 23 февраля.

Совет Думы утвердил состав делегации для участия в ПА ОБСЕ, ее возглавит Петр Толстой.

Слуцкий сообщил, что российские парламентарии намерены проводить на сессии «свою линию». Он обещает, что «за бортом не останутся вопросы работы смешанной мониторинговой миссии ОБСЕ на юго-востоке Украины», также не исключил обсуждения вопросов безопасности Европы в контексте ситуации вокруг ДРСМД.

Ранее Госдума направила в ПА ОБСЕ обращение из-за гонений на священнослужителей на Украине.

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Внешняя политика России
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