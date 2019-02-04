Никол Пашинян сделал своё дело

Арташес Гегамян, , 19:55 — REGNUM

Внимательно анализируя события последних девяти месяцев в Армении после государственного переворота апреля-мая 2018 года, а также публикации и аналитические материалы, нашедшие место в масс-медиа стран Запада, Турции, Азербайджана и конечно союзнической России и Армении, приходишь к определенным, при этом весьма неутешительным выводам. Что же имеется в виду? Для начала немного истории. Во время выборов в Национальное Собрание Армении 2 апреля 2017 года в числе 9 блоков и партий, участвовавших в выборах, был и альянс Армянского Национального Конгресса (далее АНК) и Народной партии Армении. Напомним читателям, что в ходе предвыборного интервью на Общественном телевидении Армении, лидер партии АНК первый президент РА Левон Тер-Петросян заявил, что и Армения, и Азербайджан готовы к взаимным уступкам (не правда ли удивительная осведомленность о планах Азербайджана — А.Г.), и что сторонам осталось договориться лишь о нескольких пока не решенных пунктах. Далее он подчеркнул, что никто кроме АНК не может предложить новую миротворческую стратегию, предполагающую реализацию разработанных в рамках Минской группы ОБСЕ Мадридских принципов, из которых Левон Тер-Петросян (ЛТП) процитировал лишь «возвращение территорий», «гарантированное неприменение силы» и «определение права на самоопределение Нагорного Карабаха». Примечательно, что еще 17 декабря 2016 года на съезде АНК он утверждал о том, что: «Невидимая политическая философия, с 1998 года (со времени отстранения ЛТП от власти в Армении из-за его пораженческих подходов в разрешении Нагорно-Карабахского конфликта), положенная в основу функционирования Армянского государства, это другими словами, стратегия сохранения Карабахского статус-кво и развития в условиях блокады еще сто лет». При этом ЛТП почему-то не упомянул, что 8 декабря 2016 г. министры иностранных дел стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ в Гамбурге приняли совместное заявление по Нагорно-Карабахскому конфликту. В нём, в частности, говорилось: «Напоминаем сторонам, что урегулирование должно основываться на основных принципах Хельсинкского Заключительного акта, а именно: неприменения силы, территориальной целостности и самоопределения народов, а также дополнительных элементов, как это было предложено президентами стран-сопредседателей, в том числе возвращение территорий вокруг Нагорного Карабаха под контроль Азербайджана; промежуточный статус для Нагорного Карабаха для обеспечения гарантий безопасности и самоуправления; обеспечение коридора, связывающего Армению с Нагорным Карабахом; определение окончательного правового статуса Нагорного Карабаха путем имеющего обязательную юридическую силу волеизъявления; право всех внутренне перемещенных лиц и беженцев на возвращение в места их прежнего проживания; международные гарантии безопасности, которые будут включать в себя миротворческую операцию. Наши страны будут продолжать работать в тесном контакте со сторонами, и мы призываем их в полной мере пользоваться содействием Минской группы сопредседателей в качестве посредников». При этом отметим, что армянская сторона одобрила это заявление в качестве основы для возобновления переговоров, в то время как официальный Баку преднамеренно исказил содержательную суть этого документа, так и не высказав своей ясной позиции по этому вопросу. И это принципиально важно, так как согласие властей Армении на продолжение переговоров в рамках заявления министров иностранных дел стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ свидетельствует о полной договоро-способности Армянской стороны. И было вполне ожидаемо, что по итогам парламентских выборов 2017 года в силу своей изначально деструктивной, притом категоричной позиции по Нагорно-Карабахскому урегулированию альянс АНК-ДПА набрал всего лишь 1,66% голосов избирателей и не прошел в Национальное Собрание РА VI созыва. Граждане Республики Армения сказали свое решительное «нет» подходу ЛТП по урегулированию Нагорно-Карабахского конфликта, суть которого в конечном счете заключалась в реализации формулы «Территории (земли) — в обмен на мир». По итогам выборов в НС РА внешним силам, поддерживающим в Армении сторонников урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта в соответствии с этой формулой, не удалось обеспечить в НС РА достаточное количество голосов для принятия этой формулы в законодательном собрании. Однако по итогам выборов 2017 г. в НС РА вошла фракция «Елк», лидер которой Никол Пашинян имел не менее «радикальный» подход урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта, чем его духовный наставник и политический поводырь ЛТП. Об этом уже приходилось писать, однако, вновь напомним читателям о перлах сего политика. Итак, 1 мая 2018 г. в ходе специального заседания НС РА по вопросу избрания премьер-министра республики депутат фракции Республиканской партии Арман Сагателян зачитал выдержку из публикации в газете «Айкакан Жаманак» от 22 мая 2001 года, принадлежащей Николу Пашиняну, в которой последний заявлял: «Меня удивляет, что в стране есть люди, которые питают иллюзии касательно взятых, если хотите освобожденных, если хотите оккупированных территорий. Я не принимаю точки зрения, что хорошая дипломатия может добиться того, чтобы эти территории не были сданы Азербайджану. Оставив свое, хотим быть хозяевами чужого». Заметим, что в свое оправдание Н. Пашинян заявил, что это «всем известная дезинформация», широко распространенная в соцсетях, которую он, Никол Пашинян, не раз опровергал. Почему это он не сделал в судебном порядке — тема отдельного анализа. Зная, что я непременно выражу свое отношение в связи с данным предательским подходом, который ЛТП, Никол Пашинян и иже с ними взяли на своё вооружение, подходом, свидетельствующим об их, мягко выражаясь, капитулянтским, причем по их мнению единственно возможным при урегулировании Нагорно-Карабахского конфликта, я в тот день предусмотрительно взял один экземпляр этой газеты в качестве, скажем так, вещественного доказательства, уличающего Н. Пашиняна в бессовестной лжи, озвученной им с трибуны Национального Собрания РА. Теперь уже, по прошествии одного года и девяти месяцев после выборов 2 апреля 2017 года в НС РА, совершенно по новому представляются их результаты, в частности, 7,78% голосов избирателей, давших свои голоса блоку «Елк», возглавляемому Н.Пашиняном. Бесспорно, свой стабильный электорат имел уважаемый Арам Саркисян брат трагически погибшего Национального героя Армении Вазгена Саркисяна, председатель партии «Республика», входящей в блок «Елк». То же самое можно сказать и о электоральных возможностях партии «Светлая Армения», лидером которой являлся Эдмон Марукян, который в 2012 году в весьма спорной предвыборной борьбе с кандидатом в депутаты, достойным представителем оппозиционных сил Виктором Даллакяном, сумел стать депутатом НС РА V созыва. Сам же Н. Пашинян в 2012 г. избрался депутатом НС РА V созыва по пропорциональному списку АНК. Словом, объединение этих трех политических сил возымело синергетический эффект и стало очевидно, что уже в НС РА VI созыва непременно будет представлен блок партий «Елк», являющийся приверженцем урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта по формуле «Территории — в обмен на мир», при этом само собой разумеется, позиционирующий себя как сторонник углубления стратегического партнерства Армении с Евросоюзом и НАТО, рьяно ратующий за выход РА из ОДКБ и ЕАЭС. И выбор известного центра силы мировой политики, автора этой пресловутой формулы, вполне закономерно изначально пал на блок «Елк». Властям Армении не уважить доброе отношение к сему выбору Запада означало бы в последующем стать объектом политического шантажа, свидетелем обнародования разного рода компрометирующих выборы материалов со стороны международных и общественных организаций в самой Армении, радетелей соблюдения прав человека, углубления демократии и повышения роли гражданского общества. Словом, был бы неописуемый вселенский шум о якобы грубой фальсификации выборов, подкупе избирателей, злоупотреблениях административным ресурсом и т.п.

Со временем, убедившись, что реализация на практике формулы «Территории — в обмен на мир» при третьем Президенте РА Серже Азатовиче Саргсяне была обречена на провал, был задействован план «Б», предполагающий срочное выведение на арену политика, убежденного сторонника разрешения Нагорно-Карабахского конфликта в полном соответствии с этой формулой. Им оказался Никол Воваевич Пашинян, кому помогли организовать рукотворный государственный переворот в Армении, авторство которого — тема весьма занимательного анализа, но об этом как-нибудь потом. Далее все происходило на наших глазах: неофициальные встречи уже премьер-министра Армении, проведенные в рамках саммитов стран СНГ в Душанбе и Санкт-Петербурге, затем полуторачасовая встреча Пашинян-Алиев, состоявшаяся 22 января 2019 года на полях Всемирного экономического форума в Давосе. Причем отметим, что после каждой из этих встреч в откликах азербайджанской стороны наблюдался оптимизм относительно перспектив урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта. Это, естественно, не могло не вызвать настороженность у армянской политической элиты как в самой Армении, так и в Арцахской Республике. «Развеять» опасения на сей счет поспешил сам Н.Пашинян. Так, в ходе беседы с журналистами 25 января с.г. уже в Москве по случаю председательствования Армении в Евразийском экономическом союзе в 2019 году, он заявил: «Я неоднократно говорил, что в этих переговорах могу представлять Республику Армения. Я не могу представлять Республику Арцах по той простой причине, что граждане Карабаха не участвовали в выборах в Армении, то есть они меня не избрали премьер-министром. У них есть свой президент, парламент и правительство. По этой причине я не могу вести переговоры от имени Нагорного Карабаха, и все так и происходит. Это всем понятно». Не менее любопытным выглядел ответ Н. Пашиняна о его встрече с И. Алиевым в Давосе. Любопытным с той точки зрения, что по сути Н. Пашинян выставил своего визави в роли этакого неосведомленного в вопросах урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта лидера, которого вынужденно взялся поучать сам Н.Пашинян. Так, говоря о встрече с И. Алиевым в Давосе, Н. Пашинян отметил, что «о каких-то итогах говорить не приходится, так как это было неофициальное общение, а не переговоры. Ни Алиев, ни я не ожидали результатов (удивительная информированность о возможных ожиданиях Алиева — А.Г.). Было общение. Мы говорили о проблеме Нагорно-Карабахского конфликта. О том, как наши народы воспринимают эту проблему. Фактически, это не переговоры, а неофициальное общение (выражаясь попроще, это были президентские посиделки — А.Г.). Наши министры иностранных дел встречаются, работают над этим, пока ничего конкретно не могу сказать». После этого опуса премьер-министра РА приходится восхищаться смелостью министра иностранных дел РА, который в отличие от своего босса, не будучи министром иностранных дел Арцахской Республики, не утвержденный парламентом Арцаха, тем не менее работает со своим азербайджанским коллегой «над этим» — урегулированием Нагорно-Карабахского конфликта. Но эти слова армянского премьер-министра были весьма и весьма ожидаемы в Армении по той простой причине, что урегулирование Нагорно-Карабахского конфликта согласно форуме «Территории — в обмен на мир» были отвергнуты еще в 1998 году и стоили их автору — ЛТП отречения от должности Президента Армении. Его же ученик вначале все делал, чтобы показать своим заокеанским наставникам о своей приверженности урегулирования конфликта в соответствии с этим постулатам. Вспомним также, что при этом он развязал оголтелую кампанию по очернению, демонизации и дискредитации лидеров Арцахской национально-освободительной войны 1992−1994 гг, и, в первую очередь, первого президента Нагорно-Карабахской Республики и, второго президента Республики Армения, Героя Арцаха Роберта Кочаряна. Не без усилий Пашиняна лишились высоких должностей в оборонных ведомствах Армении и Арцаха хорошо зарекомендовавшие себя в годы Арцахской войны (1992−1994 гг) генералы. Он также допустил «наезды» на ныне действующих Героев Арцаха и … понял, что раболепие его окружения и поощрение с их стороны всех его, Пашиняна, действий это отнюдь не достаточное условие для взятия на испуг арцахских генералов. Мужественных людей, которые в годы национально-освободительной войны ежечасно видели перед своими глазами смерть, пережили гибель сотен и тысяч друзей, родных и близких и при этом не дрогнули, более того своей несгибаемой волей и убеждением в справедливости своей борьбы, которая, в отличие от азербайджанцев, ведется не за территории, а за свое Отечество, побороли смерть и победили. Так вот, глубоко осознав, что он, Н. Пашинян, отнюдь не умнее и не информированнее своих предшественников в лице Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна, уже не приходится говорить о том, что он не столь наивен, чтобы с целью оправдания надежд грантодателей и стоящих за ними сил рисковать своей личной безопасностью ради дарованной ему должности премьер-министра Армении. Повторюсь, не будем сейчас обсуждать тему об архитекторах рукотворного государственного переворота, а скажем лишь о том, что в апреле-мае 2018 года известным центром силы мировой политики «дары данайцев» были преподнесены не отдельно взятому человеку — Николу Пашиняну, а армянской государственности. Может сие действо стало возможно и благодаря бездействию прежних властей Армении, преследующих другую цель: показать центрам силы мировой политики ту непреложную истину, что в Армении не найдется ни одного вменяемого политика, который, ослепленный жаждой власти, или скукоженный от груза многомиллионных долларовых подаяний, именуемых грантами от Джорджа Сороса, по своему невежеству перепутал понятие Отечество, с понятием территории. Даже тогда, когда такой подход вполне созвучен с его, Никола Пашиняна, внутренними убеждениями (имеется в виду статья Никола Пашиняна в газете «Айкакан Жаманак» от 22 мая 2001 года под заглавием «Землю сохраняют любовью, знайте) в современной Армении он равносилен реализации на практике философии политического камикадзе. В завершение данной темы приходится лишь удивляться горестным причитаниям азербайджанской стороны, которые не заставили себе долго ждать после последних откровений Н. Пашиняна относительно своего видения Нагорно-Карабахского урегулирования. Так, небезызвестный электронный портал Minval. az, обслуживающий правительство Азербайджана, 2 февраля т.г. опубликовал статью «Пашинян выбирает войну. По подсказке Москвы?» (Нурани). Так, автор статьи отмечает: «Еще недавно и участники переговоров — министры иностранных дел Азербайджана и Армении Эльмар Мамедьяров и Зограб Мнацаканян, и наблюдатели, и эксперты выражали по поводу переговоров довольно-таки уверенный оптимизм. Но теперь премьер-министр Армении Никол Пашинян выступает с такими заявлениями, которые не то что обнуляют этот оптимизм, а вообще грозят разрушить переговорный процесс». Помимо упомянутых мной цитат Никола Воваевича азербайджанского обозревателя, госпожу Нурани, встревожили заявления премьер-министра РА о том, что: «Мы не можем обсуждать формулировку «Территории в обмен на мир». Потом его новый спич:

«Я несколько раз выступал с трибуны Национального Собрания и говорил, почему все мы спрашиваем, готовы ли мы к компромиссам или нет. И кто сказал, что мы являемся основным субъектом вопроса? Почему никто не спрашивает Азербайджан, готовы ли они к компромиссам? И поэтому я неоднократно публично заявлял, что мы не ответим на этот вопрос, пока Азербайджан не ответит на него».

В отличие от обозревателя Minval. az отрадно констатировать, что за 9 месяцев «руководства» страной Н. Пашинян пришел к тем азбучным истинам, которые доселе были недосягаемы ни для него, ни для его политического наставника в лице ЛТП, ни для определенного центра силы мировой политики, который вот уже не одно десятилетие тратит сотни миллионов долларов на разрыхление армянской государственности для обеспечения прихода к руководству страны разрушителей армянских национальных традиций, самой армянской национальной идентичности, отречение от традиционных христианских ценностей путем, к примеру, всемерного поощрения тоталитарной религиозной секты «Слово жизни», окружения заботой и вниманием представителей ЛГБТ сообществ и прочих гнусных проявлений. При этом наиболее опасно, что эти свои мерзкие деяния действующие власти пытаются распространить и на общеобразовательную школу, по-хамски относясь к рядовому служителю Армянской Апостольской Святой церкви, который волею случая вдруг оказался в школе. Речь о том, что министр образования РА на днях в школе села Айгестан Араратского марза, увидев там местного священнослужителя отца Давида неуважительно обратился к нему со словами: «что ты здесь делаешь?».

Очень вразумительный ответ министру образования дал настоятель церкви Святого Григория Просветителя села Бюраван Араратского марза отец Лазарь Петросян.

«Ответ безграмотному министру образования. Когда узнал о случившемся, у меня появилось желание объяснить молодому и неопытному министру, что делает армянский священник в армянской церкви, — написал отец Лазарь. — Основатель армянской письменности и школы Месроп Маштоц был священником. Армянские учителя, организаторы школ в большинстве случаев были священники, в диаспоре это до сих пор так. Священниками были самый значимый поэт Армении — Григор Нарекаци, отец «Армянской истории» Мовсес Хоренаци, астроном — Анания Ширакаци, главный правовед — Мхитар Гош, первопечатник — Акоб Мегапарт, представляющие армянское знание в мире — отцы Мхитаристы».

После столь вразумительного ответа казалось, что инцидент исчерпан. Ан нет. В роли адвоката министра выступил с пространным интервью бывший заместитель министра, ныне депутат НС РА от блока Н.Пашиняна. Не буду вдаваться в подробности его ответа. Цель одна: под любым предлогом, любой ценой добиться снятия с учебных программ общеобразовательных школ предмета «История армянской церкви».

Возвращаясь к скорбной реакции азербайджанской стороны в отношении последних заявлений Н. Пашиняна все из той же публикации, приведем другую цитату: «Теперь — новая серия заявлений, уже в ходе визита Пашиняна в Берлин. На совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель Пашинян заявил: «Что касается урегулирования, думаю, что страны-сопредседатели и международное сообщество четко заявили, что решение проблемы — это вопрос трех сторон, вовлеченных в конфликт, и международное сообщество не может разрешить конфликт вместо трех сторон, а может только создать платформу для диалога и переговоров. Я думаю, что сопредседателям Минской группы ОБСЕ удалось создать эту платформу». После этого азербайджанский обозреватель не сдержавшись говорит о фиаско азербайджанской стороны, которая, уже очевидно, что очень много надежд возлагала на решение конфликта с приходом к власти Н.Пашиняна. Госпожа Нурани из Minval. az сокрушается:

«Будем реалистами: нынешний этап диалога, который еще несколько дней назад выглядел столь многообещающим, проходил под модерацией США в лице Джона Болтона (вот она разгадка побудительных мотивов привода к власти в Армении Никола Пашиняна, для решения Нагорно-Карабахского конфликта по американо-азербайджанским представлениям согласно формуле «Территории — в обмен на мир» — А.Г.), и Москва еще по горячим следам визита советника президента в регионе и его заявлений по Карабаху продемонстрировала свое недовольство вторжением Вашингтона в свою, как считали в Кремле и на Смоленской площади, «сферу влияния». Да и полноценное урегулирование конфликта вряд ли входило в планы Москвы — ей нужен конфликт в «рабочем состоянии» и для давления на Баку и Ереван, и для дестабилизации ситуации вблизи столь невыгодных России нефте‑ и газопроводов из Азербайджана. Особенно теперь, когда «газовая война» в Европе идет по куда более жестокому сценарию».

Такие вот дела. Что же придется отдать должное Н. Пашиняну, который своими шараханьями во внешней политике в вопросах по урегулированию Нагорно-Карабахского конфликта, своими посиделками с И. Алиевым, сам того не ведая, побудил азербайджанскую сторону обнажить подлинное отношение Апшеронского султана к России. Ведь ни для кого не секрет, что определенные интернет-порталы Азербайджана, в том числе, безусловно, и Minval. az являются рупором властей Апшеронского султаната.

Разочарование азербайджанских властей ни на шутку встревожило и главного международного мутиловщика, скажем так, политического авантюриста Джорджа Сороса. Видимо часть вины за внешнеполитический провал И. Алиева возлагается и на этого американского филантропа, который за последние годы, повторюсь, влил не одну сотню долларов США для вытравливания из сознания граждан Армении, особенно молодежи, призванной защищать Армению и Арцахскую Республику, чувство патриотизма, приверженности многовековым армянским христианским традициям. Но, судя по последним заявлениям Н. Пашиняна, армянское общество все еще не полностью деградировало и не «созрело» для принятия формулы «Территории — в обмен на мир» при урегулировании Нагорно-Карабахского конфликта. С чего это он вдруг вспомнил Сороса, подумает читатель. Так, на днях американский миллиардер и основатель Фонда «Открытое общество» Джордж Сорос, видимо, почуяв недоброе, призвал подержать гражданское общество в Армении. «Мощная поддержка гражданского общества в Армении жизненно важна для демократического настоящего и будущего страны», — написал Сорос в Twitter. Примечательно, что к этой записи он прикрепил статью молодой журналистки Т.Х. с заглавием «Как США могут поддержать молодую демократию в Армении». Не скрою, мне было интересно понять, с чего это матерый разрушитель государств Сорос ссылается в общем на обычную статью с набором стандартных рекомендаций, реализация которых, разве что к добру. Вопрос в другом. Заявляя о том, что в его представлении «поддержка молодой демократии в Армении» сводится лишь к набору рекомендаций по борьбе с коррупцией, совершенствованию институтов юриспруденции, Сорос отвлекает внимание читателей от разрушительной деятельности подпитываемых его фондом разного рода фондов и общественных организаций. Речь о финансировании тоталитарных религиозных сект, ЛГБТ сообществ и других деструктивных сил, деятельность которых четко умещается в 198 методах ненасильственных действий по смене власти, подробно описанных в этом известном труде Джина Шарпа.

Думаю, что после недавних заявлений премьер-министра РА Никола Пашиняна архитекторы рукотворного государственного переворота апреля-мая 2018 года убедились о существовании некоей «красной линии», переходить через которую не станет ни один даже самый беспринципный политик, хотя бы исходя из собственных шкурных интересов. Впрочем, в этом убедились и определенные внешние силы, которые может и впрямь полагались на безальтернативность формулы «Территории — в обмен на мир». Заметим, без четкого оговаривания будущего статуса Арцахской Республики. Этот эксперимент с Н. Пашиняном отбросил на многие годы назад экономическое развитие Республики Армения. Самое опасное в том, что поколебал веру в коллективную мудрость армянского народа у наших испытанных друзей и союзников. Уверен, что со временем сей эксперимент вызовет глубокое разочарование у сотен тысяч наших граждан, особенно у молодежи, которые то ли в силу какой-то усталости от прежних властей, то ли вследствие медленного решения насущных социальных и экономических проблем искренне хотели перемен. Уже вовсе не приходится говорить о неискушенной, но честной в своих порывах молодежи Армении, которая стала жертвой тщательно продуманной гибридной войны, вот уже десятилетие проводимой против Республики Армения. Думается, что к месту упомянуть о засилье тоталитарной религиозной секты «Слово жизни», отдельные отщепенцы которой вот уже несколько месяцев стремятся подорвать веру миллионов и миллионов армян в Армении, Арцахской Республике и армянской Диаспоре в Армянскую Апостольскую Святую церковь, в его во истину армянского Верховного Патриарха и Католикоса всех армян Гарегина II. Хочется верить и надеяться, что Никол Воваевич выполнил свою миссию, показавшую не реалистичность урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта согласно формуле «Территории — в обмен на мир» без четкого определения статуса Арцахской Республики и теперь, он подобно мавру, может уходить. Как и в пьесе великого немецкого поэта Иоганна Фридриха Шиллера «Заговор Фиеско в Генуе» мавр (в нашем случае Пашинян), который помог графу Фиеско организовать восстание против дожа До-риа, тирана Генуи, вскоре обнаружил, что уже не нужен заговорщикам (в нашем случае известному центру силы мировой политики, отказавшись от исполнения данных ему обещаний). Мавр осознал, что они (заговорщики) видели в нем только инструмент для достижения своих целей. Осовременив сей сюжет заметим, что в нашем случае в числе главных целей «заговорщиков» было создание посредством отказа от зоны безопасности Арцахской Республики, условий, которые неизбежно привели бы к развязыванию войны со стороны Азербайджана против Арцахской Республики. А дальше, используя не раз апробированные технологии информационной войны взвалили бы вину за начало военной агрессии Азербайджана на стратегического союзника Армении — Россию. Это по замыслу заокеанских стратегов создало бы благоприятную почву для разрыва стратегического союза России и Армении, дискредитации ОДКБ и ЕАЭС и выхода Армении из этих организаций. Этому последовали бы закрытие 102-й Российской военной базы в Гюмри, вывод российских пограничников Управления пограничных войск ФСБ в Армении с армяно-турецкой и армяно-иранской государственной границы, закрытие военно-воздушной базы ВВС России в «Эребуни». Всему этому не бывать, так что политическим и финансовым спонсорам Н. Пашинян пора осознать, что Никол Пашинян сделал свое дело, правда, не до конца, но он, Никол Пашинян, может уходить.

P.S. Не хотелось на грустной ноте завершать статью. Итак, 27 января 2019 года исполнилось 80-лет со дня рождения бывшего министра внутренних дел Армянской ССР, депутата Верховного Совета Республики Армения (1990−1995 гг.), члена правления партии «Национальное Единение», полковника запаса Левона Акоповича Галстяна. Замечу, что 27 мая 1990 года мне как мэру г. Еревана удалось предотвратить гнусную провокацию известных лиц (чьи последователи сейчас властвуют в Армении), чреватую большим кровопролитием, благодаря самоотверженным действиям командира отряда «Сасна црер» Рубена Геворкяна, Мацика из Киликии, Вардана Акопяна, Манвела Кочаряна и, конечно же, благодаря профессионализму начальника Ереванского городского управления внутренних дел доброй памяти Сергея Гургеновича Атарбекяна. Не хотелось бы подробнее останавливаться на этих событиях. Важен был результат: если в ходе аналогичных провокаций, контролируемых и насаждаемых из одного и того же центра по координации разрушения Советского Союза, число жертв в Баку и Тбилиси исчислялось несколькими сотнями, то в Армении мы потеряли 17 наших сограждан, что, конечно, очень и очень большая трагедия для нашего народа. Естественно такой «малокровный» исход событий мая 1990 года не мог удовлетворить идеологов подобных провокаций, которые в то тревожное время вспыхивали в тех или иных районах Советской Армении и немедленно «затухали» благодаря высокопрофессиональным оперативным действиям министра внутренних дел Армянской ССР, полковника Левона Акоповича Галстяна. Так вот, собравшиеся в офисе партии «Национальное Единение» сподвижники и коллеги Левона Акоповича, несмотря уже на свой немолодой возраст, все же питали иллюзии и надеялись, что полковника Галстяна Левона Акоповча хотя бы кто-то из руководства Республики Армения поздравит с его славным 80-летием. Ну в крайнем случае это поручат сделать начальнику управления внутренних дел Республики Армения Валерию Осипяну, полковнику с неподдающейся пониманию выдержкой и хладнокровием, который, будучи заместителем начальника внутренних дел г. Еревана, ответственным за соблюдением правопорядка во время митингов, так и не воспрепятствовал 14 апреля 2018 года штурму здания Общественного радио Армении. Ему хватило выдержки сохранить «стойкость» и «нейтралитет» также и 17 апреля 2018 года при захвате митингующими, подстрекаемыми Николом Пашиняном, территории, прилегающей к зданию Национального Собрания, а в дальнейшем беспрепятственно по сути захвативших и само здание НС. Поздравив своего коллегу, В. Осипян, думаю, что этим шагом многое бы сделал для самого себя. Увы, ничего этого не последовало. Однако, уж кому-кому, а нам, знающим технологию разрушения государства, коей вооружены сподвижники Н. Пашиняна, должно было быть хорошо известно, что поздравление с юбилеем достойного руководителя советской милиции было бы своеобразным проявлением преемственности поколений, тем более, что разрыв преемственности поколений, отказ от упоминания всего, что облагораживало облик советского милиционера, прямо противоречат установкам, изложенным в 198 рекомендаций по ненасильственной смене власти.