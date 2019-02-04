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Россия и Турция договорились о дорожной карте по сирийскому Манбиджу

Политика

Турецкая сторона утверждает, что с Россией согласован вариант, ранее оговоренный между Анкарой и Вашингтоном

Анкара, 4 февраля 2019, 19:30 — REGNUM  Турция договорилась с Россией по вопросу реализации дорожной карты урегулирования в сирийском Манбидже, сообщил 4 февраля журналистам пресс-секретарь турецкого президента Ибрагим Калын.

При этом Ибрагим Калын напомнил, что ранее Анкара и Вашингтон заключили соглашение по Манбиджу, взятому под контроль курдскими отрядами при поддержке авиации США в 2016 году. Турция требует вывода курдских отрядов из этого района.

«Дорожная карта по Манбиджу должна была быть реализована давно, затягивание этого процесса никому пользы не принесет… Мы договорились с российской стороной, что эта дорожная карта должна быть реализована так, как мы согласовали ее с американцами», — сказал Калын.

По словам пресс-секретаря президента Турции, далее этот вопрос будет решаться на заседании рабочей группы США и Турции по Сирии 5 февраля в Вашингтоне.

Как сообщало ИА REGNUM, северо-западная и западная часть Манбиджа в декабре 2018 года была взята под контроль сирийскими правительственными войсками, а курдские отряды добровольно ушли оттуда в районы, лежащие к востоку от реки Евфрат.

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Международное урегулирование по Сирии
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