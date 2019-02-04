Понедельник, 4 Февраля 2019 года
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Лукашенко решил увеличить численность пограничников в Белоруссии

Политика

На границах неспокойно

Минск, 4 февраля 2019, 19:19 — REGNUM  Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил Государственного пограничному комитету республики увеличить штатную численность пограничников в стране. Об этом сегодня, 4 февраля, сообщает БЕЛТА.

По словам Лукашенко, в последнее время идет возрастание негативных факторов, таких как незаконная миграция, наркотрафик, контрабанда, в том числе, контрабанда оружия. В связи с этим президент ставит перед Госпогранкомитетом Белоруссии задачу увеличить штатную численность до необходимого уровня.

Лукашенко подчеркнул, что это конечно беспрецедентный шаг, но к сожалению он необходим, так как национальная безопасность — важнейший фактор.

Глава государства требует принять все исчерпывающие меры по увеличению и созданию новых подразделений пограничников, в частности, это касается возрождения манёвренных групп.

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Внутренняя политика Белоруссии
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