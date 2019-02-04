Дело Савченко: судья Верховного суда Украины взяла самоотвод

Киев, , 19:15 — REGNUM Судья Верховного суда Украины Алла Макаровец, председательствующая в коллегии судей по делу депутата Верховной рады Надежды Савченко, взяла самоотвод, передаёт 4 февраля «Страна.ua».

В Верховном суде Украины сегодня рассматривается ходатайство о подсудности дела Надежды Савченко, которое было подано адвокатами на минувшей неделе.

По информации издания, в ходе заседания адвокаты заявили отвод судьям после заявления генерального прокурора Юрия Луценко о переносе суда в Чернигов. По мнению правозащитников, это может свидетельствовать о заангажированности суда. Защита настаивает на том, чтобы дело рассматривалось в Печерском районном суде Киева.

Сообщается, что суд отказал в отводе, сочтя заявление адвокатов недостаточно мотивированным. Между тем председательствующая в коллегии судья Алла Макаровец лично взяла самоотвод — якобы с целью исключить подозрения в заангажированности.

Как передавало ИА REGNUM, в конце января обвиняемая в организации государственного переворота Надежда Савченко была выдвинута кандидатом в президенты Украины от партии «Общественно-политическая платформа Надежды Савченко».

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