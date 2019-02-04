Евросоюз готовит совместное заявление стран по кризису в Венесуэле

Брюссель, , 19:12 — REGNUM Страны Европейского союза продолжают работу по подготовке общего заявления по политическому кризису в Венесуэле после того, как большинство стран наднационального объединения признали американскую марионетку Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы. Об этом этом заявил журналистам министр иностранных дел Румынии Теодор Мелешкану. Румыния сейчас председательствует в Евросоюзе.

«Мы работаем над совместным заявлением. Есть разные мнения, но я уверен, что мы выработаем очень ясное заявление сегодня», — сказал Мелешкану в интервью РИА Новости.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Италии заблокировали признание Хуана Гуайдо в качестве президента Венесуэлы на уровне всего Европейского союза. В Риме пока считают, что вмешиваться во внутренние дела Венесуэлы никто права не имеет.

Напомним, что США инспирировали попытку государственного переворота в Венесуэле. Спикер проамериканской оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо по звонку из Вашингтона объявил себя исполняющим обязанности президента Боливарианской республики. Однако полностью захватить власть в Венесуэле ему пока не удалось.

Читайте ранее в этом сюжете: Николас Мадуро написал письмо папе Римскому