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Евросоюз готовит совместное заявление стран по кризису в Венесуэле

Политика

Из всех стран Евросоюза Италия пока выступила против признания американской марионетки Хуана Гуайдо в качестве президента Венесуэлы

Брюссель, 4 февраля 2019, 19:12 — REGNUM  Страны Европейского союза продолжают работу по подготовке общего заявления по политическому кризису в Венесуэле после того, как большинство стран наднационального объединения признали американскую марионетку Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы. Об этом этом заявил журналистам министр иностранных дел Румынии Теодор Мелешкану. Румыния сейчас председательствует в Евросоюзе.

«Мы работаем над совместным заявлением. Есть разные мнения, но я уверен, что мы выработаем очень ясное заявление сегодня», — сказал Мелешкану в интервью РИА Новости.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Италии заблокировали признание Хуана Гуайдо в качестве президента Венесуэлы на уровне всего Европейского союза. В Риме пока считают, что вмешиваться во внутренние дела Венесуэлы никто права не имеет.

Напомним, что США инспирировали попытку государственного переворота в Венесуэле. Спикер проамериканской оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо по звонку из Вашингтона объявил себя исполняющим обязанности президента Боливарианской республики. Однако полностью захватить власть в Венесуэле ему пока не удалось.

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Политический кризис в Венесуэле
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