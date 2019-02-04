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Николас Мадуро написал письмо папе Римскому

Политика

Президент Венесуэлы обратился к понтифику «за помощью в процессе содействия и укрепления диалога»

Каракас, 4 февраля 2019, 19:02 — REGNUM  Президент Венесуэлы Николас Мадуро написал письмо папе Римскому Франциску в связи с кризисом в латиноамериканской стране, 4 февраля передает агентство Reuters.

По словам кардинала Пьетро Паролина, глава Венесуэлы обратился к понтифику «за помощью в процессе содействия и укрепления диалога» в целях выхода из политического кризиса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее США, Канада, их союзники в Латинской Америке и несколько стран ЕС признали главой Венесуэлы «временного президента» Хуана Гуайдо. Реальным главой Венесуэлы остается избранный президент Мадуро.

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Политический кризис в Венесуэле
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