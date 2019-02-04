Пучдемон: Суд над политиками Каталонии — «месть» Мадрида и «позор» Европы

Брюссель, , 18:46 — REGNUM Бывший глава Каталонии Карлес Пучдемон считает преследование сепаратистов региона «местью» Мадрида и «позором для Европы», 4 февраля передает агентство Associated Press.

«Я был избран демократически безупречным парламентом в качестве президента, и меня уволил человек (бывший премьер-министр Испании Марьяно Рахой — прим. ИА REGNUM ), которого сейчас поддерживают только четыре члена регионального парламента Каталонии. Этот двойной стандарт — позор для Европы», — заявил Пучдемон в интервью агентству в Бельгии.

По словам Пучдемона, обвиняемые Мадридом политики и активисты Каталонии находятся в «ужасно несправедливой и унизительной ситуации» и суд над ними «будет не актом правосудия, а, скорее, местью».

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