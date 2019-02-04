Налоговым вычетом воспользуются посетители элитных фитнес-центров: мнение

Йошкар-Ола, , 18:43 — REGNUM Сегодня завершается публичное обсуждение законодательной инициативы правительства РФ о налоговом вычете за физкультурно-оздоровительные услуги. Как ранее сообщало ИА REGNUM, правительство предложило с 2020 года предоставлять налоговый вычет за оплату физкультурно-оздоровительных услуг для самого налогоплательщика, его супруги и малолетних детей. Напомним, в настоящее время граждане могут вернуть 13 процентов от своих расходов на обучение, лечение, покупку недвижимости, благотворительность из суммы уплаченного налога на доходы физических лиц.

Читайте также: В РФ планируют ввести налоговый вычет на физкультуру

Между тем депутат Госдумы от Марий Эл Сергей Казанков (КПРФ) опасается, что налоговым вычетом преимущественно будут пользоваться посетители дорогостоящих элитных фитнес-центров, а студенты, матери-одиночки, пенсионеры могут и вовсе оказаться за рамками предоставляемых льгот. Он предложил учесть интересы этих категорий граждан, а также рассмотреть вопрос о введении налогового вычета на детские товары, например — на подгузники и детские коляски, передает корреспондент ИА REGNUM.

Парламентарий считает, что при разработке изменений, вносимых в статью 219 части второй Налогового кодекса РФ, необходимо учесть следующие моменты.

«Многие жители нашей страны занимаются спортом самостоятельно. Существует опасность, что налоговый вычет будет востребован лишь гражданами, посещающими дорогостоящие элитные фитнес-центры в крупных городах, — отмечает депутат. — Предлагаю рассмотреть возможность предоставления налогового вычета на приобретение товаров для индивидуальных занятий спортом, перечень которых будет утверждаться подзаконным актом».

«Стипендии, выплачиваемые студентам высших и средних специальных учебных заведений; пособия, выдаваемые в связи с материнством и уходом за ребенком; пенсионные начисления не облагаются налогом на доходы физических лиц. В связи с этим студенты, матери, одни воспитывающие детей, и пенсионеры не смогут воспользоваться налоговым вычетом. На мой взгляд, необходимо предусмотреть возможность получения налогового вычета их ближайшими родственниками, а самое главное — продумать иные меры поддержки этих категорий граждан».

По мнению Казанкова, действующий в настоящее время порядок предоставления документов для оформления налогового вычета излишне забюрократизирован. К примеру, в перечень необходимых документов включены справки по форме 2-НДФЛ, хотя содержащаяся в них информация имеется в распоряжении налоговой инспекции. При этом стоимость услуг фитнес-центров в регионах России не столь высока, как в Москве. Многие граждане не захотят заниматься сбором всех необходимых документов ради получения небольшой суммы 13-процентного вычета. Поэтому целесообразно упростить порядок оформления налогового вычета.

«Принятие государством дополнительных мер по стимулированию здорового образа жизни, несомненно, является важной инициативой, заслуживающей всемерной поддержки. В то же время не могу не отметить, что существуют не менее значимые проблемы, в том числе в области государственной поддержки материнства и детства. Молодые семьи несут большие расходы на приобретение детских товаров, существенно превышающие размеры социальных пособий. Предлагаю, например, рассмотреть возможность предоставления налогового вычета на приобретение родителями подгузников и детских колясок. Уверен, что подобные меры социальной поддержки будут востребованы и эффективны», — отметил депутат Госдумы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, данный законопроект ставит целью предоставление налогоплательщику вычета, который соответствует сумме, уплаченной им за физкультурно-оздоровительные услуги в течение налогового периода. Налоговый вычет за фитнес предлагается осуществлять по той же схеме, что и вычеты за оплату медицинских и образовательных услуг. Верхний предел вычетов ограничат — посетители дорогих спортивных залов смогут получить не более 10 тыс. рублей. До 4 февраля 2019 года должно пройти публичное обсуждение законодательной инициативы. Ожидается, что в январе 2020 года законопроект вступит в силу.