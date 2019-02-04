У мэра Великого Новгорода останется три заместителя

Великий Новгород, , 18:40 — REGNUM Мэр Великого Новгорода Сергей Бусурин в новой структуре администрации города оставил себе трёх заместителей, а также главного архитектора, который будет напрямую подотчётен градоначальнику и будет работать в ранге заместителя. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом Бусурин заявил сегодня, 4 февраля, на специальном брифинге для СМИ.

По его словам, число заместителей сократится на одного, при этом у мэра не будет первого заместителя.

Действовавшую до него структуру управления городом Бусурин назвал неэффективной.

«Необходимо перегруппировать все ресурсы, которые сейчас есть в управлении городом. В первую очередь необходимо сконцентрироваться на развитии экономики: объединить экономику, финансы, имущество и туризм в одно направление. Второе направление — это городское хозяйство, в это же направление должны быть включены все службы, которые занимаются управлением города. Третье — социальная сфера, которая сейчас «размазана» по заместителям», — очертил мэр круг полномочий трёх своих замов, не называя их фамилий.

Кадровые назначения на все эти посты Бусурин намерен произвести в течение февраля.

Он также заявил, что «уровень главного архитектора необходимо поднять, чтобы он был напрямую подконтролен мэру». В круг его полномочий войдут вопросы пространственного развития города, его архитектурного стиля. При этом в структуре мэрии сохранится комитет архитектуры и градостроительства, председатель которого главным архитектором города считаться не будет.

По данным городской газеты «Новгород», должность главного архитектора Великого Новгорода может получить один из вице-мэров Александр Матюнин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, до настоящего времени у мэра Великого Новгорода было пять заместителей, в том числе первый зам. Занимавший должность первого зама Юрий Пшеницын уволен с 11 февраля. Должности заместителей главы администрации города также занимают Екатерина Красновидова, Игорь Прохоров, Александр Матюнин и Евгений Кузиков, при этом Кузиков назначен на пост заместителя уже новым мэром Сергеем Бусуриным.