Евросоюз закрыл небо для «Туркменских авиалиний»

Ашхабад, , 18:36 — REGNUM Европейское агентство по авиационной безопасности запретило самолетам государственной авиакомпании «Туркменские авиалинии» летать в Европейский союз, пишет «Luchtvaartnieuws.nl».

В агентстве отмечают, что туркменские авиалайнеры «не соответствует международным требованиям безопасности». Однако, при этом не уточняется что именно послужило поводом для введения запрета, ведь принадлежащие авиаперевозчику воздушные суда никогда не становились участниками серьезных авиапроисшествий.

Из-за запрета «Туркменские авиалинии» вынуждены приостановить регулярные рейсы в Лондон, Бирмингем, Париж и Франкфурт-на-Майне. В результате тысячи туркменистанцев вынуждены самостоятельно решать проблему возвращения на родину из-за рубежа.

ИА REGNUM напоминает, что парк «Туркменских авиалиний» насчитывает 25 авиалайнеров: двух Boeing 777−200LR, трех Boeing 757−200 и 12 Boeing 737. Средний возраст принадлежащих Туркмении самолетов составляет около 10 лет. Самый «старый» из них был произведен более 22 лет назад, а наиболее «свежий» — самый младший Boeing 737−800 (бортовой номер EZ-A019) около 2 лет назад.