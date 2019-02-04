В Госдуме рассказали, почему депутаты Украины против наблюдателей из РФ

Москва, , 18:28 — REGNUM Верховная рада намеренно делает процесс наблюдения за выборами главы государства недоступным из-за боязни «нелицеприятной правды о нынешней природе украинских выборов». Как передает корреспондент ИА REGNUM 4 февраля, об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

«Суть подобной инициативы сводится к тому, чтобы не дать возможность наблюдателям из России оценить уровень соблюдения законности при проведении выборов президента Украины, которые уже на этапе предвыборной кампании носят крайне противоречивый и скандальный характер», — отметил Железняк.

Парламентарий также указал на проблему выборов на территории Донбасса.

«Вызывает вопрос, как украинскими властями могут считаться легитимными выборы без голосов Донбасса, который Украина вроде бы считает своим и даже продолжает убивать за эту землю людей, живущих на территории ДНР и ЛНР. Заверение представителей властей Украины о том, что жители республик могут принять участие в выборах, носит провокационный характер, поскольку людей заставляют для этого приехать на территорию, контролируемую СБУ вместе и националистическими бандформированиями, что опасно для жизни», — указал депутат.

Законопроект о невозможности участия наблюдателей из РФ в президентских и парламентских выборах на Украине зарегистрирован на сайте Верховной рады. В то же время глава украинского МИД Павел Климкин сообщил, что написал письмо директору БДИПЧ ОБСЕ с приглашением направить наблюдательную миссию на президентские выборы на Украине. В нем он отметил, что МИД Украины не будет принимать заявки на регистрацию российских наблюдателей.